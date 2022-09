Se amate NieR: Automata, allora non potete sicuramente esservi dimenticati della “chiesa segreta”. Si tratta di un gigantesco hoax, una trollata geniale, che per qualche giorno ha mandato in tilt la rete. Uno scherzo, lanciato su Reddit ed elaborato da un gruppo di giocatori che aveva voglia di farsi qualche risata alle spalle della community, ovviamente in buona fede, che però ora è diventata realtà.

Pubblicata su Nexus, la mod è sostanzialmente la stessa versione che ha utilizzato il gruppo di giocatori per divertirsi a prendere in giro la community del gioco e aggiunge la famosa chiesa. La descrizione della mod è praticamente lo stesso, identico messaggio lanciato su Reddit quando il gruppo decise di trollare l’intera community.

Se non ricordate lo scherzo, ci pensiamo noi a rinfrescarvi la memoria. Nel corso degli ultimi mesi, su Reddit uno sconosciuto utente chiese come accedere a una non specificata chiesa di NieR: Automata. Il post, con allegato un filmato, mostrava quella che era all’epoca una zona ancora sconosciuta ai giocatori, nonostante il titolo avesse debuttato oramai più di cinque anni fa. Dopo pochi giorni, però, la verità emerse: non c’era nessuna chiesa nella versione originale del gioco, tutt’altro. Era appunto frutto di una mod, che ora è diventata disponibile per tutti. Se siete curiosi e volete provarla, potete dare uno sguardo alla pagina Nexus ufficiale, dove è presente anche la classica guida all’installazione.

NieR: Automata è disponibile dal 2017 su PC, PlayStation 4 e Xbox One, per poi approdare anche su Nintendo Switch. Il successo del gioco ha spinto Square Enix e Yoko Taro a lavorare anche su una riedizione del primo, storico capitolo, che ha debuttato lo scorso anno su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X e PC. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.