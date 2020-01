NieR: il produttore stuzzica un nuovo annuncio per il decennale della serie

Per i videogiocatori che hanno giocato per la prima volta a NieR nel 2010, probabilmente è stato abbastanza sorprendente vedere dove la serie sia arrivata dopo dieci anni dalla sua nascita. NieR: Automata è stato un titolo enorme, con un personaggio come quello di 2B che è stato amato ed è diventato iconico nel giro di pochissimo tempo. Nel 2020 ricorrerà il decimo anniversario della serie e a quanto pare potrebbe accadere qualcosa di nuovo.

All’interno dell’ultimo numero di Famtisu, il produttore di NieR Automata Yosuke Saito, ha parlato della serie e, menzionando il decimo anniversario, ha dichiarato che la società ha pianificato di celebrare l’evento con un titolo ancora non annunciato. Non è chiaro esattamente a cosa Saito fa riferimento nell’intervista, ma presumibilmente il titolo di cui sta parlando sembra essere un nuovo gioco, con Square Enix che ha recentemente registrato di nuovo il marchio di NieR.

Al momento è stato creato anche un sito web completamente dedicato al festeggiare il decimo anniversario della saga ideata da Yoko Taro, è molto probabile che ad un certo punto qualcosa apparirà anche sul sito web. Il primo NieR è uscito su PlayStation 3 e Xbox 360 e attualmente è molto difficile da recuperare, per questo secondo alcuni appassionati il nuovo annuncio potrebbe riguardare proprio una remastered del primo capitolo.

Il decimo compleanno di NieR sarà il prossimo 22 aprile, è molto probabile a questo punto che in concomitanza con quella data ci sarà qualche novità riguardo a questa saga. Che tipo di annuncio vi aspettate per il futuro della serie di videogiochi ideata da Yoko Taro?