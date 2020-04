Nier Reincarnation si mostra in un primo gameplay

Dopo un primo capitolo per Playstation 3 e Xbox 360 rivelatosi capace di attirare l’interesse di una nicchia d’appassionati, il franchise di Nier è riuscito a conquistare il grande pubblico grazie all’uscita di quel Nier Automata che in moltissimi ricordano con estrema felicità. Dall’uscita della creatura che ha visto la collaborazione di Square Enix con Platinum Games ne è passata di acqua sotto i ponti e ora, finalmente, è giunto il momento di vedere cosa ci riserverà il futuro. Recentemente, infatti, Platinum Games ha svelato a tutti i suoi fan di essere al lavoro su vari progetti dedicati all’IP, opere tra le quali figura anche NieR Reincarnation.

Stupendo praticamente tutti, i ragazzi di Platinum Games hanno infatti svelato di essere al lavoro su un nuovo episodio del franchise in arrivo, però, su dispositivi mobile. L’opera è attualmente avvolta nel mistero e sono ben poche le informazioni in nostro possesso, sia in termini di gameplay che narrativi. In compenso, giusto recentemente la software house ha voluto fare un po’ di luce sul prodotto pubblicato un primo video gameplay di pochi minuti e pensato per dare ai giocatori un’idea di ciò che Nier Reincarnation dovrebbe essere.

Come potete infatti vedere dal video, il gioco sembrerebbe identificarsi come un d’action adventure 3D che punterà buona parte dell’esperienza su un’atmosfera di prim’ordine. Durante i circa due minuti di video, infatti, abbiamo potuto vedere solo la protagonista e il suo compagno – una sorta di creatura volante le cui fattezze sono nascoste da un telo bianco – intenti a girovagare in una città in macerie. Le interazioni con il mondo di gioco sono parse ridotte all’osso e, a parte il semplice camminare in ambientazioni lineari, il gioco non ha mostrato nient’altro. Da una parte, ciò potrebbe essere dovuto proprio alla natura mobile dell’esperienza, ma dall’altro lato non bisogna dimenticare che il prodotto è ancora lontano dalla release.

Dopotutto abbiamo visto solo due minuti in-game e il messaggio iniziale che specifica la condizione ancora preliminare in cui si trova la produzione rende difficile poter dare qualsivoglia primo giudizio sull’esperienza. Insomma, per il momento non possiamo far altro che attendere future novità che facciano maggior luce sul progetto, il quale comunque appare sicuramente intrigante e potenzialmente capace di venire incontro al gusto di molti utenti. Inoltre, non dobbiamo dimenticarci del chiacchierato Nier Replicant Remake, titolo che secondo alcuni potrebbe addirittura vedere la luce anche su Playstation 5 e Xbox Series X.