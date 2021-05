NieR Replicant era previsto anche su Nintendo Switch

NieR Replicant non sarebbe dovuto sbarcare solamente su PlayStation 4, PC e Xbox One. Un nuovo leak, emerso nelle ultime ore ha infatti svelato che Square Enix insieme a Toylogic.in era infatti previsto anche su Nintendo Switch. La console ibrida della casa di Kyoto era stata considerata durante le prime fasi dello sviluppo, salvo poi essere cancellata prima che venisse dato l’annuncio ufficiale dell’uscita del remake del primo capitolo di NieR.

Il primo leak è di circa sei mesi fa e riporta la versione Nintendo Switch di NieR Replicant su Amazon France. La divisione transalpina dell’e-commerce di proprietà di Jeff Bezos infatti aveva messo a listino il gioco, insieme a Prince of Persia per Nintendo Switch. Chiaramente una singola inserzione è una prova piuttosto debole, soprattutto considerando la mole di giochi e prodotti che vengono quotidianamente inseriti all’interno di un negozio online delle dimensioni di Amazon. Poteva anche trattarsi di un errore, almeno fino a quando con un po’ di datamining non è emerso una prova ben più tangibile.

Come riportato su Twitter, infatti, esplorando i file di gioco della versione PC di NieR Replicant compare un chiaro riferimento a NX per quanto riguarda le texture grafiche. I più informati ricorderanno sicuramente che il code name di Nintendo Switch è sempre stato NX. Non è ancora chiaro perché quei file siano presenti nella versione finale: in tanti ipotizzano un arrivo del gioco sulla console della casa di Kyoto ma potrebbero essere anche stati lasciati all’interno per errore.

Una possibilità, decisamente più articolata, riguarda invece l’ipotesi di un’uscita su un eventuale nuovo modello di Nintendo Switch. Da tempo oramai si rincorrono i rumor su una versione più potente della console ibrida, con tanto di tecnologia DLSS e schermo Oled in grado di raggiungere la risoluzione 4K. Forse Square Enix sta considerando l’idea di portare NieR Replicant sulla piattaforma, magari in esclusività per questa tanto vociferata nuova versione oppure con una release contemporanea. Ipotesi, al momento, che vale la pena vagliare ma come di consueto vi invitiamo a prendere il tutto con le pinze in attesa di eventuali comunicati ufficiali.