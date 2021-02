NieR Replicant: pubblicato a sorpresa un lungo gameplay con Kainé

NieR Replicant Remake era sparito dai radar per qualche settimana dopo l’annuncio della data di uscita, ma oggi, completamente a sorpresa, Square Enix ha riportato l’action RPG sotto i riflettori grazie alla pubblicazione di un nuovo video gameplay lungo quasi 10 minuti, che mostra diversi spezzoni di gioco che alternano sequenze narrative e altre più d’azione: queste ultime lasciano intravedere qualcosina del gameplay, attorno al quale c’è parecchia curiosità. Nel filmato, inoltre, compare Kainé, personaggio piuttosto importante nella trama del titolo originale e diventata amatissima nel corso del tempo.

We keep reading we're not showing any new content!

So today we're proud to present almost ten minutes of brand-new #NieR Replicant ver.1.22474487139… gameplay, get comfortable and enjoy 🍿

April 23rd is right around the corner… pic.twitter.com/eVDj8RmMYk

— NieR Series (@NieRGame) February 12, 2021