NieR Replicant venderà poco per Yoko Taro, ma Steam sembra smentirlo

Quando parliamo di Yoko Taro dobbiamo subito mettere in preventivo diverse sorprese. Esattamente come i suoi giochi, l’autore giapponese è sempre stato ritenuto una delle personalità più curiose e meno banali dell’intera industria, e questa sua essenza riesce a riversarla sempre nelle proprie produzioni. Ora che NieR Replicant è finalmente uscito, Yoko Taro ha voluto dire la sua sul successo di NieR Automata e su quanto la popolarità della saga possa influire sulle vendite del remake del primo capitolo.

Proprio in questo periodo di lancio, Yoko Taro ha detto durante un’intervista che non si aspetta grandi vendite da NieR Replicant. La cosa divertente è che l’autore giapponese non si è nascosto nel dire di aver sentito anche Square-Enix di recente, e di aver confidato alla compagnia gli stessi dubbi. “Inizialmente volevamo fare una remastered, poi però abbiamo cominciato a migloirare i modelli dei personaggi, le ambientazioni e così via. Il successo di Automata è stato un caso, nessuno dei miei giochi precedenti aveva mai venduto.”

C’è però chi sta già dimostrando come Yoko Taro si sbagli riguardo il successo di NieR Replicant. Su Steam, infatti, il recente remake, uscito solamente qualche giorno fa, è già in vetta alla classifica dei giochi più venduti sulla piattaforma digitale Valve. Un lancio che, almeno per quanto riguarda il mercato PC, sta andando contro le previsioni del creatore della saga e che, proprio grazie al clamoroso successo di Automata, saprà dare le giuste attenzioni a questo primo capitolo della saga bistrattato all’epoca.

Di sicuro è ancora presto per tirare le somme, ma crediamo che questo remake di NieR Replicant possa essere un’occasione d’oro per tutti coloro che sono rimasti ammaliati dal lavoro di Taro su Automata e ne voglio scoprire le origini.