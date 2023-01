L’enorme successo raccolto sia da NieR Automata che da NieR Replicant dovrebbe e potrebbe far ben sperare nei confronti di questa saga. Yoko Taro, però, come tutti sappiamo, non segue le regole produttive classiche quando concepisce le sue opere, affidandosi, piuttosto, all’ispirazione e alla sua personalissima musa creativa. Un approccio del genere ovviamente comporta una totale libertà nel costruire che si stacca da ogni possibile previsione nei confronti del futuro.

Tutto ciò è stato recentemente e nuovamente confermato in un nuovo intervento dell’autore, che tende a non risparmiarsi mai sull’argomento. Quanto dovremo ancora aspettare prima di vedere sugli scaffali un nuovo capitolo della saga NieR? Durante un recente intervento sul Game Maker’s Notebook Podcast, del canale YouTube Academy of Interactive Arts & Sciences, Yoko Taro ha prontamente risposto a una domanda sul futuro del franchise.

La sua risposta è perfettamente coerente con il personaggio che ha costruito nel corso degli anni, dicendo che “non farà nulla per denaro”, essendo strettamente legato alla sua personalissima ispirazione creativa del momento. Essendo che l’arte non si comanda, un nuovo capitolo di NieR “potrebbe arrivare domani o tra 35 anni”, secondo lui.

L’attesa resta quindi l’unica soluzione possibile in una situazione come questa, anche perché stiamo parlando di uno degli autori più imprevedibili nell’attuale panorama videoludico. Il grande successo raccolto fino a ora non ha nulla a che vedere con i suoi obiettivi, a quanto pare. Stiamo comunque parlando di una saga molto versatile che da sempre alterna le sue apparizioni e sviluppi comparendo su mezzi differenti. Frammenti di NieR sono presenti sia in libri, sia in trasposizioni teatrali, e persino nel recente anime.

