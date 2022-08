Continuano i rinvii nel mondo dei videogiochi e oramai dovremmo averci fatto l’abitudine. E così, dopo Marvel’s Midnight Sun, l’ultimo gioco a essere posticipato, questa volta è il turno di Nightingale, un ambizioso survival che abbiamo imparato a conoscere verso la fine del 2021. Sviluppato da Inflexion Games, studio fondato da ex sviluppatori di BioWare tra cui il general manager Aaryn Flynn, il titolo era inizialmente previsto per quest’anno in early access. Niente da fare però: il gioco, ora, debutterà solamente più avanti.

Inflexion Games ha informato i giocatori tramite Twitter, pubblicando un messaggio in cui afferma che è necessario del tempo in più per poter lanciare la versione in Accesso Anticipato del survival. “Abbiamo preso la decisione di rinviare Nightingale. Abbiamo deciso di aggiornare subito il gioco a Unreal Engine 5 per esprimere al meglio il suo potenziale, senza aspettare la fine dell’anno, per lanciare la miglior esperienza possibile di gioco. Per poter raggiungere questo obiettivo abbiamo bisogno di più tempo, che ci permetterà di migliorare ogni aspetto chiave del prodotto, migliorare i contenuti ed effettuare un lavoro di publishing”, le parole del team di sviluppo dichiarate sul social network.

Nonostante il rinvio, tutti coloro che aspettavano il gioco non rimarranno orfani di notizie in merito. Il team di sviluppo ha infatti promesso che ci saranno ulteriori novità nel corso delle prossime settimane, con gli sviluppatori che saranno impegnati a condividere notizie e aggiornamenti in merito allo stato del gioco. Attenzione anche a eventuali partecipazioni a sorpresa alla Gamescom 2022, che potrebbero regalare ai fan tanti dettagli e nuovi video di gameplay.

An update on our Early Access release pic.twitter.com/LLFLCP3f6h — Nightingale (@PlayNightingale) August 11, 2022

Nightingale è ora previsto per la prima metà del 2023. Restiamo ovviamente in attesa di comunicazioni più precise in merito alla data di uscita, che arriveranno probabilmente all’inizio del prossimo anno. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.