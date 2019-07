Nike sta realizzando delle Sneaker in stile Nintendo 64

Nike sta realizzando un paio di Sneaker speciali ispirate a una delle console della casa di Kyoto, ovvero il Nintendo 64: ecco tutti i dettagli.

Il mondo dei videogame potrebbe sembrare un ecosistema chiuso agli occhi dei profani, ma come ben sappiamo spesso i giochi tendono a generare contenuti di altro genere, come giocattoli, film e serie TV e vestiti. Ora, scopriamo che Nike ha realizzato un paio di Sneaker, le Air Max 97, ispirate a una delle console della casa di Kyoto, il Nintendo 64. Non si tratta però di una collaborazione ufficiale, ma la provenienza dell’idea è chiara.

Le linee colorate potrebbero essere un riferimento casuale, ma la scritta “AirMax” sul retro della scarpa e le scritte “Power” e “Reset” sul lato superiore, in perfetto stile Nintendo, sono veramente esplicite. Inoltre, all’interno, è presente una versione modificata del logo ESRB (ovvero il PEGI americano). Potete vedere le scarpe nelle immagini qui sotto.

Questo paio di scarpe Nike sarà rilasciato entro la fine dell’estate al prezzo di 160 dollari. Non è inoltre la prima volta che una Air Max ha subito un trattamento di questo tipo. Nel 2008, infatti, Nike ha rilasciato un paio di scarpe ispirate sul NES.

Diteci, cosa ne pensate? Le comprereste? Normalmente esprimete la vostra passione per i videogame tramite i capi di abbigliamento?