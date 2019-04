Ninja combatte un boss di Sekiro, ma non è pronto a quanto accade dopo

Ninja si allontana momentaneamente dai battle royale e si dedica a Sekiro: Shadows Die Twice; il suo incontro con un certo boss non finisce bene.

Come vi avevamo riportato, Ninja non ha apprezzato molto la svolta presa da Fortnite recentemente e, pur senza farlo definitivamente, durante uno stream ha abbandonato il titolo di Epic Games per dedicarsi a Sekiro: Shadows Die Twice. Lo sappiamo tutti: non è un gioco facile e non è sempre semplice sconfiggere un boss importante.

Lo streamer ha combattuto a lungo prima di riuscire a eliminare uno dei nemici più forti del gioco e si è lasciato andare a una sincera esultanza quando ha visto la schermata di vittoria apparire nel gioco. (Attenzione, da qui in avanti ci saranno spoiler sul gioco).

Stiamo parlando del boss “Scimmia Guardiana”. Si tratta di un primate dalle dimensioni ragguardevoli, in grado di eliminarci con un paio di pugni ben assestati. Abituati a scontrarci con nemici umanoidi e armati di katana, la soverchiante violenza della Scimmia ci mette in difficoltà. Quando, alla fine, riusciamo a tagliargli la testa, siamo soddisfatti di noi.

Purtroppo, come Ninja ha appreso, il sollievo dura poco. La Scimmia, infatti, si rialza e, con la testa in una mano e lo spadone nell’altra, si prepara alla seconda fase di gioco. Possiamo vedere l’istante della sorpresa (con conseguente abbandono del gioco) a questo indirizzo. Ovviamente Ninja non si è dato per vinto e poco dopo ha tentato di combattere il nuovo nemico, ma essendo a corto di cure non ha potuto fare molto. Ha condiviso il momento della sconfitta in questo filmato.

Ninja è stato sconfitto, ma probabilmente il suo pubblico glielo perdonerà: lo streamer si dedica principalmente a Fortnite, con una rapida incursione ad Apex Legends, sopratutto dopo che Electronic Arts ha sborsato ben un milione di dollari per una singola giornata sul nuovo battle royale di Respawn Entertainment. Diteci, seguire il mondo degli streamer e Ninja in particolare?