Ninja e Dr Disrespect si uniranno per la prossima Coppa del Mondo di Fortnite?

Ninja e Dr Disrespect collaboreranno alla prossima Coppa del Mondo? Secondo quanto detto dal baffuto Dottore, l'intenzione è quella.

La Coppa del Mondo di Fortnite si è conclusa giorni fa e ora i fan sono in attesa della Stagione 10 che sarà disponibile a partire da domani. I pro-player, però, pensano già ai futuri eventi organizzati da Epic Games e puntano a fare meglio di quanto raggiunto in questa stagione. Tra questi c’è Ninja, che non è riuscito a qualificarsi né in singolo né in coppia, ma si è esibito unicamente alla Pro-Am, accompagnato da Marshmello.

Ninja ha tentato la qualificazione in coppia con Malachi “Reverse2k” Greiner; quest’ultimo si è aggiudicato la possibilità di partecipare alla Coppa del Mondo per la modalità singola ed è inoltre divenuto membro del team TSM, abbandonando in pratica Ninja. Lo streamer ha poi pubblicato un tweet nel quale promette che ai prossimi eventi le cose andranno diversamente. Chi sarà quindi il suo nuovo compagno?

Secondo i fan, la scelta ricadrà su Dr Disrespect, il famoso volto baffuto di Twitch, noto sopratutto per il suo stile sopra le righe. Quest’ultimo ha infatti pubblicato sul proprio account una foto che lo ritrae insieme a Ninja, accompagnato da un messaggio nel quale afferma che vuole giocare al suo fianco alla prossima World Cup: pare che i due ne abbiano già parlato sul red carpet di questa edizione.

Andrà proprio così? Per ora non c’è nulla di ufficiale da parte di Ninja, ma sarebbe di certo interessante vedere i due noti streamer uno a fianco all’altro: probabilmente Fortnite dovrebbe prepararsi a ricevere moltissime critiche! Diteci, voi cosa ne pensereste di un’accoppiata di questo tipo?