Ninja e il football americano: la polemica del giocatore di Fortnite

Lo streamer professionista di Fortnite Richard Tyler Blevins, conosciuto con lo pseudonimo di Ninja, non è estraneo alle polemiche più o meno gratuite. L’ultima riguarda il football americano e passa direttamente da Twitter. Il giocatore si è chiesto come sia possibile che le squadre di football americano a tutti i livelli possano permettere a un kicker di sbagliare un calcio piazzato, definendo questa circostanza ridicola.

Le risposte non sono tardate ad arrivare come quella di Duckybtw che si è chiesto, in maniera sarcastica, come sia possibile che i giocatori professionisti di Fortnite possano mancare un bersaglio. Un’analogia definita quasi imbarazzante da Ninja che sostiene che nel gioco non esistano posizioni e quindi le variabili siano molto più numerose. C’è anche chi come l’utente SupaSaiyanPIG ha fatto notare al giocatore come in Fornite l’hitbox sia di due pollici al massimo mentre nel caso del football americano sia un intero campo.

Al di là delle ironie su quale sport abbia mai realmente praticato il giocatore di Fortnite, c’è anche qualcuno che gli ha fatto notare come un giocatore di football deve tenere in considerazione molti altri aspetti che un “semplice” calcio: dal vento alla pressione psicologica del pubblico dovendo competere, nei livelli maggiori, davanti a migliaia di persone (senza considerare gli altri tipi di spettatori in remoto).

Ninja si è difeso sostenendo di avere giocato per 18 anni a calcio, rivedendo poi leggermente i toni polemici del primo messaggio sostenendo di non voler attaccare nessuno. La sua conclusione è stata: “Una cosa che ho imparato oggi è che se sono curioso o non sicuro di qualcosa, non dovrò più chiedere opinioni su internet perché mi stanno letteralmente facendo nuovo”. Se proprio morite dalla curiosità di vedere come la discussione è andata avanti su Twitter potete dare un’occhiata al tweet originario e alle relative (divertenti) risposte.