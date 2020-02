Ninja: ecco cosa gli manca della precedente mappa di Fortnite

Ormai tutto il mondo, anche chi non gioca al titolo di Epic Games, comprende che la Stagione 2 del battle royale per eccellenza sta per essere lanciata. Con immagini e video teaser pubblicate in questi giorni, ci si aspetta quindi una settimana piena di notizie sul gioco che faranno sicuramente felici tutti gli appassionati. Ninja, noto streamer, ha voluto ripensare ai vecchi momenti passati con Fortnite ricordando ad esempio quanto fosse bella e ben fatta la precedente mappa dichiarando a tutti gli effetti cosa gli mancasse di questa. In tutto ciò notiamo un velo di malinconica e vogliamo chiedere anche a voi se la pensate come lui.

Ninja, per chi non lo sapesse, è stato il primo streamer che ha portato Fortnite alla sua popolarità. Certo, ce ne sono una marea di giocatori in tutto il mondo altrettanto famosi, ma diciamo che lui è stato il pioniere del titolo targato Epic Games. Come ogni soldato che si rispetti in queste ore ha voluto far leva sui sentimenti suoi e dei giocatori che sono rimasti affezionati alla mappa originale del gioco.

“Credo che ci siano un sacco di caratteristiche bellissime della prima mappa, che molti di voi vorrebbero indietro. Ad esempio le Tilted Towers, gli edifici, tutto quello che c’era nel primo capitolo, capite?. Mi mancano moltissimo”. Ha parlato anche di quanto fossero fantastici gli eventi crossover organizzati da Epic Games come Borderlands e Batman. Ninja ha aggiunto di quanta varietà ci fosse prima e di come è “destabilizzante” ricevere una mappa base per la nuova stagione, come se Epic si fosse dimenticata di tutte le cose belle che ha fatto precedentemente.

Siete d’accordo con le parole di Ninja? Anche a voi mancano eventi e crossover passati? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto. Come sempre vi invitiamo a seguire le nostre pagine per tutte le novità riguardanti Fortnite ricordandovi che la nuova stagione sarà disponibile a partire dal 20 febbraio.