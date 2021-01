Ninja Gaiden: director fonda nuovo studio e loda Xbox

Ninja Gaiden è probabilmente uno dei brand che ha fatto la storia del videogioco. Prodotti dalla Tecmo hanno come protagonista Ryu Hayabusa apparso anche nella serie Dead or Alive, altro franchise particolarmente amato da una buona fetta di pubblico. La serie è divenuta famosa grazie a Nintendo ed al suo NES, con un gameplay accattivante ed allo stesso impegnativo che ha impressionato critica e pubblico. Nonostante un gran numero di titoli prodotti, gli appassionati stanno attendendo che un altro capitolo possa essere sviluppato a distanza di diversi anni dall’ultimo.

Purtroppo fino ad oggi non c’è nulla all’orizzonte, ma ecco arrivare a nostro soccorso delle ottime notizie riguardanti Tomonobu Itagaki, il director di Ninja Gaiden. Dalle pagine del proprio account Facebook ha rivelato che ha recentemente fondato un nuovo studio. In una intervista infatti ha potuto parlare del titolo con protagonista Ryu, dei nuovi Dead or Alive oltre a lodare il marchio Xbox ed il lavoro che stanno svolgendo.

Ninja Gaiden

“Sono passati vent’anni da allora ed ho creato il mio team. Non è né Tecmo né Valhalla. Se Xbox Game Studios si facesse avanti per un’acquisizione, Itagaki Games (questo il nome dello studio) si dichiara assolutamente disponibile. Sarebbe un vero e proprio onore”. Insomma, il director di Ninja Gaiden si trova in un momento assolutamente positivo. Durante l’intervista non ha dichiarato nulla sui progetti futuri, ma è facile pensare ad un ritorno in grande stile del Ninja Ryu Hayabusa. Solo il tempo ce lo dirà, intanto facciamo il nostro più grande in bocca al lupo al Itagaki ed al suo neo studio.

Cosa ne pensate di questa notizia? Sperate di vedere un nuovo Ninja Gaiden? Magari esclusiva Xbox Series X|S? Fatecelo sapere con un commento qui sotto nella sezione dedicata. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine per ricevere tutte le informazioni e novità in ambito videoludico.