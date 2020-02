Ninja Gaiden: anche gli sviluppatori vogliono un nuovo capitolo

Quando si parla di action game la mente di molti videogiocatori parte verso l’elogio della propria saga preferita. Sfidiamo però chiunque a non pensare subito a Ninja Gaiden, serie nata nel lontano 1988 sviluppata dalla Tecmo e poi rivisitata in chiave moderna nel 2004 dal Team Ninja che ha per molti versi posto le basi degli action game in generale. La serie è un masterpiece per gli amanti del genere con due capitoli di ottima fattura ed un terzo un po’ altalenante. Per molti versi la saga dei Nioh ha raccolto la pesante eredità di questo, aggiungendo delle componenti da gioco di ruolo con build e quant’altro deragliando il genere verso un vero e proprio soulslike.

In una intervista rilasciata ad IGN, il director di Nioh Fumihiko Yasuda ha parlato di come lui sa che il desiderio dei fan è vedere un nuovo capitolo della serie di Ninja Gaiden. “I membri principali del team che hanno lavorato a Ninja Gaiden vogliono creare un nuovo gioco. Siamo consapevoli che il desiderio dei fan era di vedere un nuovo Ninja Gaiden invece che un seguito di Nioh. In questo periodo abbiamo visto molti titoli incentrati sul Giappone feudale come Sekiro Shadows Die Twice ed abbiamo notato tante nuove ispirazioni a riguardo. Quindi speriamo di darvi buone notizie un giorno“.

Non ci resta quindi che aspettare nuove notizie da Yasuda. Ieri comunque vi abbiamo parlato di un’altra intervista fatta dai ragazzi di LegaNerd, nella quale il team sarebbe disposto a sviluppare una nuova IP per PS5. Certo, trattandosi di una nuova proprietà intellettuale non si tratterebbe di Ninja Gaiden, ma chi lo sa. Per ora ricordiamo a tutti voi che il prossimo 13 marzo uscirà per PlayStation 4 Nioh2, seguito del tanto acclamato primo capitolo delle avventure di William.

