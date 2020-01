Ninja è il giocatore più ricco del mondo secondo Forbes

Ninja noto streamer, Youtuber e pro player del Battle Royale più famoso di tutti i tempi sembrerebbe guadagnare più di PewDiePie. Inoltre la decisione di Richard Tyler Blevins (questo il suo vero nome) di passare da Twitch a Mixer, piattaforma streaming di proprietà di Microsoft, gli ha permesso di stipulare nuovi accordi con il famoso marchio che potrebbe fruttargli diversi milioni di dollari in futuro.

Secondo la rivista statunitense Forbes, Ninja sarebbe il giocatore più ricco del mondo, guadagnando lo scorso anno la bellezza di 17 milioni di dollari. I guadagni sembrerebbero provenire principalmente da accordi con diversi marchi importanti come Adidas e Red Bull. Si penserebbe inoltre che Mixer abbia offerto 20 milioni di dollari per “streammare” sulla loro piattaforma, cifra però mai confermata ufficialmente e quindi da prendere con le dovute cautele. Al secondo posto di questa ricca classifica troviamo lo Youtuber di origine svedese PewDiePie, che ha guadagnato lo scorso anno 15 milioni di dollari. Ricordiamo inoltre che Felix ha recentemente preso la decisione di prendersi un periodo di pausa per questo 2020, il che potrebbe confermare il primo posto di Ninja anche per la fine di quest’anno.

Infine Kotaku rivela che Ninja ha rifiutato un contratto triennale con Twitch di ben 15 milioni di dollari, cifra “inferiore” rispetto alle proposte di Mixer e Facebook Gaming. Proseguendo con la classifica di Forbes, al terzo posto possiamo trovare Preston e Markplier entrambi con 14 milioni di dollari, Shroud con 12.5 milioni, VanossGaming con 11.5, Jacksepticeye (11 milioni) ed infine gli streamer TimTheTatman e Nickmercs con 8 e 6 milioni di dollari.

