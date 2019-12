Ninja : il suo obbiettivo è essere “il più grande videogiocatore di tutti i tempi”

Il concetto di celebrità in campo videoludico è abbastanza recente, sopratutto considerando le altre forme d’arte. In passato una celebrità era uno sviluppatore come Shingeru Miyamoto, ma oggigiorno lo streaming e l’eSports hanno cambiato le cose. Una delle figure più famose in ambito videoludico è di certo Ninja, nome d’arte di Tyler Blevins. All’età di 28, lo streamer e pro-player di Fortnite ha già creato una carriera di successo, tanto da essere conteso tra Twitch e Mixer, la piattaforma di video streaming di Microsoft.

Quanto raggiunto potrebbe essere sufficiente per molti, ma Ninja punta più in alto. Recentemente, in un’intervista rilasciata durante il podcast True Geordie, Ninja ha affermato di voler essere ricordato come “il più grande videogiocatore di tutti i tempi“. Vediamo le sue parole, in traduzione: “Ovviamente potrebbe non accadere, poiché non sappiamo ancora cosa significhi essere il migliore. Da dove arriverà il migliore di noi? Dalla scena competitiva, dai gamer, dagli streamer?”

Ninja afferma poi che figure di altri medium, come The Rock o David Beckham, sono ancora “intoccabili” e che, per quanto siano in molti ad accettare il mondo del gaming come qualcosa di normale, attualmente non c’è nessuno che possa essere considerato “il migliore”. Ninja è probabilmente lo streamer più riconoscibile, ma questo non significa che la persona media, non esperta di videogame, sia in grado di riconoscerlo. Di certo, dopo dieci anni di streaming, Ninja ha creato un proprio brand ed è sulla strada giusta per espandersi in ogni ambito.

“Mi sono reso conto di voler essere più caratteristico e stiamo lavorando per raggiungere quell’obbiettivo: diventare un simbolo, un’icona.” Non è semplice e, per ora, Ninja deve ancora diventare un simbolo del videogame: cercare di esserlo in senso più ampio potrebbe richiedere molto tempo. Lo streamer, ricordiamo, è ancora giovane, quindi ha probabilmente di fronte a sé molti anni di carriera. Solo il tempo ci dirà cosa accadrà. Voi cosa ne pensate?