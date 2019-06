Ninja pubblica una guida allo streaming e diventa il protagonista di una graphic novel

Ninja sbarca anche nel mondo dell'editoria con una guida allo streaming, un libro di suggerimenti al gaming e una graphic novel!

Il successo di uno streamer non si misura solo nel numero di follower e di visualizzazioni su YouTube e Twitch. Lo sa bene Tyler Blevins, conosciuto semplicemente come Ninja. Il content creator ha infatti lanciato da qualche tempo delle linee di giocattoli, gadget e, in generale, merchandising basate sulla sua persona. Ora, inoltre, si lancia anche nel mondo dell’editoria con una guida ai videogiochi e allo streaming. Per di più, diverrà anche il protagonista di una graphic novel.

Più precisamente, Ninja ha siglato un accordo con Ebury Press che distribuirà il libro chiamato “Get Good, My Ultimate Guide to Gaming” (Diventare bravi, la mia guida definitiva al gaming) all’interno del quale potremo leggere i suoi suggerimenti sull’equipaggiamento, sugli esercizi, strategie streaming, lavoro di squadra e molto altro.

La direttrice editoriale di Ebury, Emma Smith, ha affermato: “In quanto team, abbiamo seguito Ninja per qualche tempo e siamo entusiasti che all’interno di Get Good abbia dato molti consigli riguardo all’arte e alla scienza del mondo gaming con uno stile divertente ma al tempo stesso estremamente pratico. Darà ai giocatori di tutto il mondo esattamente quello che vogliono: una guida su come diventare il prossimo Ninja.”

Questa guida sarà seguita da un taqquino nel quale vengono dati dei consigli sul gaming, in uscita sempre in agosto. Infine, la graphic novel si chiamerà “Ninja: The Most Dangerous Game” (Ninja: Il gioco più pericoloso) e uscirà a dicembre. La storia è ambientata in un mondo fantasy ed è scritta da Justin Jordan e disegnata da Felipe Magaña: offrirà “un nuovo modo di sperimentare le abilità e l’ingegno di Ninja, adatto ai fan di tutte le età.”

Diteci, cosa ne pensate di questi nuovi prodotti a tema Ninja?