Ninja, il popolare streamer svela l’amara verità dietro Twitch e le sue dirette

Tra i nomi più mainstream di Twitch figura sicuramente Ninja. Nome d’darte di Tyle Belvins, tra il 2017 e il 2018 il ragazzo statunitense ha saputo guadagnare una fama che lo ha portato ad aprire il capodanno di New York a Times Square e ad ottenere, nel suo momento di picco, circa 667.000 spettatori. Il tutto, ovviamente, giocando a Fortnite con il popolare cantante statunitense Drake. Negli ultimi tempi, però, il ragazzo ha visto un calo fisiologico dietro le sue dirette ed ha provato a spiegare il suo punto di vista in una intervista al Washington Post.

Sono lontani i tempi in cui Ninja era lo streamer numero 1 della piattaforma, ma a Belvins va benissimo così. “Nessuno può restare primo in classifica per sempre, specialmente quando si parla di live streaming. C’è sempre qualcosa di nuovo e di più interessante”, ha spiegato Belvins. Nostalgia di quei tempi? Assolutamente no. “Non ho nessuna intenzione di tornare ad essere quel ragazzo di un tempo. Non voglio più spingere per avere 100.000 spettatori su Twitch. Non ho il tempo di farlo. Ho una famiglia, ho una moglie”, ha spiegato lo streamer.

Ninja continua ovviamente a fare streaming, ma i suoi numeri sono crollati inesorabilmente e al momento tocca 11.000 spettatori. Un numero comunque enorme, considerando la quantità di canali e l’offerta presentata ad un comune utente quando apre la piattaforma. E forse, anche grazie all’enorme megafono del Washington Post, ha voluto spiegare il suo punto di vista anche sui fan. “Tutti si concentrano solo su quel numero e la storia è sempre quella, dicono che non faccio più 100.000 spettatori. Loro però non vedono quello che abbiamo creato quando eravamo giganteschi e il riconoscimento globale vale di più di uno streaming su Twitch”, ha spiegato Belvins, riferendosi alle tante celebrità incontrate e alle tante opportunità che questo mondo è riuscito ad aprire.

Le dichiarazioni di Ninja sembrano essere in perfetta linea con un mondo che troppo spesso brucia i suoi talenti e li obbliga a ritmi di lavoro incessanti e dove spesso si parla forse troppi dei numeri, troppo delle cifre che girano intorno e poco delle persone o di quello che riescono a fare grazie ad una piattaforma di trasmissioni video in diretta.