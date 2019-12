Ninja e Mark Hamill giocano a Fortnite: orario e link per la diretta Xbox

Mondo del cinema e videogame sono sempre più legati, con collaborazioni e partnership sempre più frequenti: basta pensare a quanto avvenuto con Fortnite e Avengers. Ora, invece, è il turno di Star Wars. Quest’oggi, infatti, Mark Hamill, amatissimo attore che ha interpretato il ruolo di Luke Skywalker, si unirà a Ninja, famosissimo streamer, per giocare insieme a Fortnite, in occasione degli eventi festivi del Natale. Il tutto avverrà durante il prossimo episodio di Xbox Sessions.

L’orario è le 15.00 di oggi, 19 dicembre. Durante la diretta avremo modo di vedere Ninja che insegna a Mark Hamill come si gioca a Fortnite. Dopo di ché, sarà il turno di Mark e dei suoi figli, Nathan e Griffin, che si divertiranno ad aprire i regali per l’evento di Mezz’inverno di Fortnite, utilizzando anche la nuova modalità split-screen del battle royale.

Sarà poi il turno di Simby, amata streamer di Mixer, la quale darà tutta una serie di consigli per Fortnite. Se non siete amanti del battle royale, però, non disperate: l’evento di Xbox Sessions non sarà dedicato solo al gioco di Epic Games; sarà infatti possibile ascoltare i commenti di Mark Hamill sulla sua esperienza in qualità di doppiatore e sulle abitudini di gioco di tutta la sua famiglia.

Si tratta di un ottimo modo per dare il via alle feste in anticipo. Se non volete perdervi l’occasione di ascoltare le parole di Hamill, collegatevi ai canali di Xbox alle 15.00 di oggi. Diteci, cosa ne pensate di questa coppia Ninja-Mark?