Ninja ha perso tutto? Mixer chiude, cosa farà la star?

Ieri sera, in modo del tutto inaspettato, è stato annunciato che Microsoft ha deciso di chiudere definitivamente Mixer, la piattaforma di streaming che, negli ultimi anni, ha cercato di far concorrenza a Twitch, YouTube Gaming e Facebook Gaming. Si tratta di certo di un’oculata scelta commerciale, ma ha comunque stupito tutti, sopratutto considerando che Microsoft ha investito cifre record per assicurarsi la presenza di streamer come Shroud e, sopratutto, Ninja. Cosa faranno ora?

Ufficialmente, Microsoft integrerà (in modo ancora non chiarito pubblicamente) la community di Mixer all’interno di Facebook Gaming. La società di Redmond si “alleerà” quindi con il portale di Mark Zuckerberg. Non si tratta però di un obbligo: i singoli streamer potranno decidere se spostarsi sul social network blu o se invece fare ritorno a Twitch. Per loro si tratta di una scelta tutt’altro che semplice, sopratutto per Ninja che aveva speso parole non positive sulla piattaforma di Amazon.

Ninja, infatti, aveva spiegato che la scelta di spostarsi su Mixer non era dipesa tanto dalla cifra pagata da Microsoft (mai resa ufficialmente nota, ma secondo i rumor si aggirava tra i 20 e i 30 milioni di dollari), quanto dalla maggiore libertà concessa da Redmond. Ritornare su Twitch, quindi, potrebbe non essere possibile per la star di Fortnite, in quanto sarebbe vista come un’ammissione di colpa. Ovviamente, però, Facebook Gaming non è (ancora?) al livello del sito di streaming di Amazon, quindi dal punto di vista commerciale potrebbe essere la scelta meno saggia.

Ninja, per ora, ha rilasciato tramite Twitter la seguente dichiarazione: “Amo la mia community e ciò che abbiamo costruito assieme su Mixer. Devo prendere una decisione e penserò a tutti voi mentre ci penso.” Ninja non ha quindi ancora scelto cosa fare o, magari, non è ancora pronto ad annunciarlo ufficialmente.

È forse la fine della sua carriera? Pare improbabile che un personaggio del suo calibro non riesca a risollevarsi dopo quanto accaduto, ma di certo non si trova in un posizione comoda. Ricordiamo comunque che Ninja è ormai molto più di un semplice streamer: le collaborazioni di Blevins (vero nome della star) lo hanno portato in televisione e gli hanno permesso di diventare il personaggio di libri, fumetti e vari altri prodotti.

Inoltre, non dimentichiamoci che anche Google potrebbe sfruttare l’occasione per fare incetta di volti noti e potenziare quindi la propria offerta YouTube. Probabilmente i prossimi giorni saranno ricchi di sorprese.