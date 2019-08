Ninja ha raddoppiato i download di Mixer

A quanto pare Microsoft ha fatto un ottimo investimento con l'introduzione di Ninja all'interna della sua piattaforma streaming: Mixer.

A quanto pare dagli ultimi dati rilasciati, sembra proprio che Microsoft abbia fatto bene ad assoldare Ninja sulla sua piattaforma Mixer. L’annuncio del passaggio di Ninja in esclusiva a Mixer, ha fatto registrare un raddoppio dei download per la piattaforma in streaming di Microsoft.

“Mixer è saltato dalla posizione n. 747, tra tutte le applicazioni sull’App Store statunitense, alla n. 13 dopo l’annuncio di Ninja“, ha detto Randy Nelson, capo del settore mobile della Sensor Tower. “Attualmente è il n. 3 tra tutte le app presenti nello store e il n. 1 tra tutte le applicazioni non di gioco“. Su Android, Mixer è l’app n. 12 più scaricata da Google Play Store.

Secondo la Sensor Tower, il risultato è più che soddisfacente. Questi scaricamenti vogliono dire moltissimo per la società, la quale si sta vedendo ripagata del cospicuo investimento sulla ex-star di Twitch.

Ricordiamo infatti che sempre nella giornata di oggi, Tom Warren, redattore anziano di The Verge, ha svelato che la cifra pagata da Microsoft a Ninja per abbandonare Twitch e passare in esclusiva su Mixer, si aggirerebbe intorno a più di 50 milioni di dollari.

“Stimiamo che l’app sia stata installata ieri da 26.000 nuovi utenti in tutto il mondo attraverso l’App Store e Google Play“, ha detto Nelson. “Questo è stato un aumento dell’86% rispetto alle 14.000 nuove installazioni del giorno precedente“. Tutto questo è avvenuto ancor prima che Ninja avesse trasmesso anche solo un secondo di gameplay sulla piattaforma. Il suo primo livestream è iniziato su Mixer.tv/ninja. Questa prima stream, ha attirato più di 70.000 spettatori, in linea con le sue dimensioni standard di pubblico su Twitch.

“Nella sua classifica attuale, Mixer ha raggiunto 100.000 nuovi utenti su iOS solo negli Stati Uniti nella giornata di ieri“, ha detto Nelson. “Aggiungere 100.000 nuovi utenti sull’App Store statunitense oggi sarebbe un aumento del 2.400% rispetto ai 4.000 di una settimana fa“.