Ninja sospende momentaneamente le proprie attività da streamer

Ninja ha purtroppo una brutta e dolorosa infezione all'occhio: niente streaming per qualche giorno per la celebrità di Fortnite.

L’ascesa negli ultimi anni di Fortnite ha portato con se una discreta dose di fortuna e visibilità ad una grande schiera di personalità appartenenti al mondo di YouTube e Twitch. La più importante di esse, senza ombra di dubbio alcuno, è sicuramente Ninja che, grazie anche alle sue grandi abilità nel titolo, è riuscito a infrangere diversi record e a coinvolgere un gran numero di persone.

In questi giorni per il celebre giocatore non sta andando tutto per il verso giusto ed una fastidiosa malattia lo ha infatti messo KO, impedendogli di svolgere le dirette tanto amate dai propri seguaci. Una brutta e dolorosa infezione ha infatti colpito l’occhio destro di Tyler “Ninja” Blevins, costringendolo ad assumere antibiotici.

No stream today as my eye is disgusting and I look like a red eyed pirate. On antibiotics so hopefully I'll be better tomorrow. — Ninja (@Ninja) July 6, 2019

Come dichiarato dal celebre giocatore di Fortnite sul proprio profilo Twitter ufficiale, infatti, in questi giorni non troverete Ninja impegnato in attività di streaming. “Niente streaming per oggi in quanto il mio occhio è disgustoso ed assomiglio ad un pirata dagli occhi rossi. Sono sotto antibiotici e quindi spero di stare meglio domani” riporta infatti il conciso messaggio postato da Tyler.

Se vi stavate domandando come mai il celebre streamer non fosse impegnato nelle sue solite attività ecco quindi una risposta a tale mistero. Non ci sarà comunque da attendere troppi giorni e, anzi, siamo sicuri che presto potremo finalmente osservare Ninja intento a dominare qualsivoglia avversario su Fortnite.

Che ne pensate di questa notizia e della rinomanza ottenuta negli ultimi anni da Tyler Blevins? Seguite anche voi le dirette del celebre giocatore del battle royale di Epic Games?Fateci sapere le vostre personali opinioni a riguardo nei commenti!