Nintendo spegne 130 candeline, ecco una veloce panoramica della sua storia

Nintendo compie oggi 130 anni: ecco una veloce panoramica della sua storia, tra carte da gioco e grandi successi commerciali.

Nintendo compie oggi, 23 settembre 2019, 130 anni: la società è infatti stata fondata nel 1889 e per lungo tempo non è stata ciò che conosciamo oggi. Inizialmente chiamata Nintendo Koppai, è stata fondata da Fusajiro Yumauchi. Nei primi quarant’anni circa delle sua esistenza, la compagnia si è focalizzata sulle carte da gioco. Nel corso degli anni si è occupata di tasse, love hotel, riso istantaneo e anche giocattoli.

La compagnia si è avvicinata al mondo dei videogame negli anni settanta, sviluppando pistole ottiche per la Magnavox Odyssey, rilasciando poi la propria prima “console”, la Color TV-Game 6, nel 1977. Si è trattato di uno sviluppo condiviso con Mitsubishi, e conteneva sei diverse versioni di Pong. Il resto della storia di Nintendo è ben noto. Con i suoi 130 anni la società di Kyoto è più “vecchia” dell’uomo più longevo della storia, Jiroemon Kimura, il quale ha vissuto per circa 122 anni. È inoltre la società videoludica più vecchia: Taito è stata fondata nel 1953, SEGA nel 1960 e altre compagnie si posizionano all’incirca in tali anni. Va però detto che la grande N non è nemmeno tra le 100 compagnie più vecchie al mondo, prendendo in considerazione tutti gli ambiti e non solo quello videoludico.

L'attuale e sesto presidente di Nintendo: Shuntaro Furukawa

Per quanto riguarda i successi commerciali di Nintendo, la console più venduta è il DS (154.02 milioni), seguito dal Game Boy e dal Game Boy Color (118.69 milioni combinati) e in terza posizione dal Wii (101.63 milioni). Attualmente, Nintendo Switch si assesta sui 36.87 milioni, destinati però rapidamente a salire, anche grazie alla versione Lite disponibile da pochi giorni.

Il gioco più venduto di Nintendo è Wii Sports, il quale ha potuto superare la quota di 82 milioni di copie grazie al fatto che era in bundle con Wii. Per quanto riguarda il responso della critica, secondo i dati di Metacritic, The Legend of Zelda: Ocarina of Time è il gioco con la migliore valutazione di tutti i tempi.

I 130 anni di Nintendo non sembrano pesare e paiono anzi solo un punto di inizio per una grande società: diteci, quali sono i vostri ricordi migliori legati a Nintendo?