Nintendo 3DS: nuovo aggiornamento disponibile

Indubbiamente nel corso degli ultimi due anni, le forze della compagnia di Kyoto si stanno concentrando su Nintendo Switch, che ha ormai raggiunto e superato quota 40 milioni di unità vendute in tutto il mondo, con previsioni più che floreali per i prossimi 3 anni da parte di numerosi analisti.

Il tutto è dovuto in gran parte alla natura ibrida della console stessa (tra la modalità docked e portatile), che ha in un certo senso sostituito a tutti gli effetti il Nintendo 3DS, coprendo entrambi i target, oltre che grazie ad un’ottima lineup di esclusive della stessa Nintendo.

Nel frattempo, in particolare, durante la giornata di oggi la compagnia Nintendo ha reso disponibile un nuovo aggiornamento software per il Nintendo 3DS, che rappresenta l’ultimo per quest’anno. L’aggiornamento in questione risolve alcune problematiche legate alla funzionalità di Streetpass, pur non apportando altre migliorie significative e degne di nota.

Non ci resta a questo punto che attendere i prossimi mesi, confidando in Nintendo Direct che andranno a decidere le sorti della console portatile, che ormai si appresta ad entrare nel suo nono anno di vita, terminando così il suo ciclo vitale. E voi, state ancora utilizzando il Nintendo 3DS? Fatecelo sapere ovviamente qui sotto nei commenti!