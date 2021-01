Nintendo acquistata da Microsoft? Ci fu un tentativo finito in risate

Microsoft è una delle società più ricche del mondo, nonché una delle più grandi produttrici di software con un valore di mercato che si aggira intorno ai 1400 miliardi di dollari nel 2020. Non stupisce quindi che l’azienda americana possa farsi sentire in qualsiasi contesto, negli ultimi mesi ad esempio è riuscita ad impressionare acquistando ZeniMax per la cifra monstre di 7,5 miliardi di dollari.

In queste ore però è stato rivelato un curioso aneddoto risalente a più di vent’anni fa. A raccontarlo è uno degli ex dirigenti in una retrospettiva sulla storia di Xbox pubblicata da Bloomberg, il quale ha dichiarato che durante un meeting l’azienda americana provo ad acquistare Nintendo ma ricevette in cambio solo tante risate.

“Steve Ballmer (ex CEO di Microsoft) ha organizzato un incontro con Nintendo per vedere se avrebbero preso in considerazione la possibilità di essere acquisiti. Hanno riso a crepapelle. Immaginate un meeting di un’ora con uno che vi ride in faccia ininterrottamente.” Non si tratta però dell’unico incontro tra le due aziende, sempre nel 2000 Microsoft provò a dar vita ad una collaborazione con Nintendo in cui la società americana si sarebbe occupata di un ipotetico hardware mentre quella giapponese sui titoli in uscita. Anche in questo caso la proposta non venne presa in considerazione.

Una storia sicuramente curiosa che fa pensare alla potenza dell’azienda nipponica. Nintendo ha venduto una quantità enorme di console circa 739,87 milioni, contro le 158 di Microsoft. C’è da considerare che sarebbe stato poco plausibile formare un accordo o addirittura essere acquistate da una società fuori dal proprio paese, la stessa Nintendo mandò a monte l’accordo con Sony ai tempi che portò alla realizzazione di PlayStation. Chissà cosa sarebbe successo se ipoteticamente Microsoft fosse riuscita ad acquistarla, probabilmente staremmo parlando di tutt’altro ma ad oggi la società giapponese è più forte e ricca che mai.

Cosa ne pensate di questa notizia? Eravate a conoscenza di questa curiosa e divertente storia? Fatecelo sapere con un commento qui sotto nella sezione dedicata. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine per tutte le novità e informazioni sulle aziende videoludiche.