Nintendo annuncia a sorpresa un nuovo Direct! Ecco data e orario

Come un fulmine a ciel sereno qualche istante fa Nintendo ha annunciato un nuovo Direct insieme a tutte quelle informazioni preliminari sulla prossima importante trasmissione in arrivo.

L’annuncio è arrivato sui social della compagnia di Kyoto e ci ha permesso di scoprire alcune informazioni fondamentali per seguire in diretta il nuovo Nintendo Direct, il quale andrà in onda a partire ore 00:00 della notte tra il 23 e il 24 settembre.

Oltre a questo ci viene comunicato che la trasmissione durerà 40 minuti e ci riserverà la possibilità di scoprire a che cosa potremo giocare su Nintendo Switch nel corso di questo inverno.

Sintonizzati alle ore 00:00 della notte tra il 23 e il 24 settembre per un #NintendoDirect di circa 40 minuti dedicato principalmente ai giochi per #NintendoSwitch in arrivo questo inverno. ► https://t.co/KIrN998XFF pic.twitter.com/xKPJZlIJ4t — Nintendo Italia (@NintendoItalia) September 22, 2021

È probabile che assisteremo anche a qualche sorpresa, dato che di solito Nintendo tende sempre ad infarcire i propri Direct con annunci che vanno anche verso il futuro, un po’ come Spaltoon 3 o il sequel di The Legend of Zelda Breath of the Wild.