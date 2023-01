Nintento Switch è una console che è entrata nella storia del videogioco e nel cuore di tantissimi appassionati. Dopo quasi sei anni dal lancio, l’ibrida del colosso di Kyoto continua a fare terra bruciata attorno a sé, dimostrandosi una delle periferiche da gaming più vendute di sempre. Se parte del pubblico resta più che felice di godere di nuove esperienze di qualità per la console ibrida, c’è anche chi pensa che sia ormai quasi ora di passare a una versione aggiornata e più prestante di Switch.

A quanto pare, però, sembra Nintendo non sia ancora intenzionata a salutare Switch dato il grande e inarrestabile successo che la console sta ottenendo anno dopo anno. Ora, stando a un nuovo report pubblicato da Bloomberg, sembra confermare che la grande N abbia deciso di aumentare la produzione di Switch per tutto il prossimo anno fiscale, che partirà il prossimo aprile. Questa decisione arriverebbe dalla ancora molto alta domanda da parte dei consumatori, i quali hanno ancora voglia di vivere nuove esperienze su Switch.

I dati parlano chiaro, Nintendo Switch è stata la console più venduta del 2022 in Europa, negli Stati Uniti e in Giappone. Dopo sei anni dal lancio, Switch continua a segnare dati di vendita impressionanti. Ancora non ci sono tracce ufficiali riguardo a un nuovo modello di console che possa sostituire Switch, ma stando alle ultime voci di corridoio sembra che si dovrà attendere fino al 2024 per vedere novità lato hardware da parte della compagnia di Kyoto.

Su Nintendo Switch 2, o come si chiamerà la prossima console da gaming principale della grande N, si susseguono solo voci di corridoio che vanno assolutamente prese con le dovute attenzioni. Nel frattempo non possiamo fare altro che attendere con grande pazienza le grandi produzioni in arrivo come The Legend of Zelda Tears of the Kingdom e Pikmin 4.

Prima di salutarci vi consigliamo di fare un salto anche sul nostro canale YouTube, dove potrete trovare video dedicati al mondo videoludico a 360 gradi.