Diverso tempo fa, alcuni appassionati avevano scovato la possibilità di mettere mano a una serie di emulatori anche sulle piattaforme Xbox. Tra le console più datate che si potevano emulare spiccavano la prima iconica PlayStation, Nintendo 64, Super Nintendo, SEGA Mega Drive, Amiga e molte altre. Ora, però, la casa di Redmond ha deciso di bandire gli emulatori dalle proprie console di ultima generazione sotto richiesta di Nintendo.

È successo tutto nel giro di poche ore, quando gli emulatori che erano compatibili anche con Xbox Series X|S sono stati banditi da Microsoft. Il tutto nasce da una richiesta di rimozione partita da Nintendo, e a svelare questo retroscena è stata Alyanna McKenna di Microsoft Azure con un post su Twitter. “La ragione del ban degli emulatori è legata a diversi problemi legati con Nintendo”, dichiara la McKenna sul proprio profilo del social network.

Su Twitter viene anche riportata la mail completa che ha ricevuto il team QA di Microsoft, nella quale si può leggere quanto segue: “anche se l’emulazione in sé non è una pratica illegale, può essere utilizzata per accedere ad alcuni giochi ancora protetti da copyright, e questo potrebbe creare alcune problematiche direttamente con Nintendo e le varie compagnie che sono affiliare alla compagnia”.

