Nintendo fa causa a un sito di ROM per vari milioni di dollari

Nintendo fa causa a un noto sito di ROM per vari milioni di dollari: ecco tutti i dettagli sull'azione legale della compagnia di Kyoto.

Nintendo of America ha fatto causa, lo scorso dieci settembre, al proprietario di un sito di ROM (tale RomUniverse). La compagnia richiede un risarcimento di 150.000 dollari per ogni infrazione di copyright, e fino a due milioni di dollari per ogni infrazione di trademark. Nintendo afferma che i giochi piratati mostrano “copie contraffatte del trademark Nintendo” quando il gioco viene eseguito, oltre a infrangere il copyright delle opere stesse.

Secondo quanto segnalato, RomUniverse offre degli abbonamenti da trenta dollari l’anno. L’abbonamento dà accesso al download di un “numero illimitato di gioco piratati [comunemente detti ROM] con velocità superiori rispetto ai non-membri“. La società di Kyoto afferma che RomUniverse è tra i più visitati e noti hub online per i giochi Nintendo piratati, con almeno 300.000 download di giochi Nintendo Switch e più di 500.000 download di giochi per 3DS.

Secondo un report di Eurogamer, inoltre, la grande N ha da poco vinto una causa, nel Regno Unito, che obbligherà cinque internet provider (Sky, BT, EE, Talktalk e Virgin Media) a “bloccare” o “impedire l’accesso” a quattro diversi siti che offrono giochi piratati di Nintendo Switch o informazioni su come ottenerli.

Un rappresentate della compagnia ha affermato: “Questa decisione ci aiuterà a proteggere l’industria videoludica del Regno Unito e più di 1.800 sviluppatori in tutto il mondo che creano giochi per Nintendo Switch, i quali fanno affidamento sulle vendite legittime dei giochi per il proprio sostentamento e per continuare a creare contenuti di qualità.”

Nel novembre 2018, la casa di Kyoto ha raggiunto un accordo di 12 milioni di dollari con due siti di ROM. Nel 2016, ha bloccato ben 562 giochi fanmade legati a sue opere.