NIntendo ce l’ha fatta, arriva la feature che tutti aspettavano

Nintendo Switch si è aggiornata nella notte. La casa di Kyoto ha infatti aggiornato la sua console ibrida nella notte italiana, lanciando un nuovo update che ha introdotto alcuni elementi completamente inediti ee una feature decisamente molto attesa da parte degli utenti e dei giocatori fin dal giorno del lancio.

La nuova versione dell’aggiornamento, come riportato da Nintendo sul suo sito ufficiale, porta la console alla versione 13.0.0. Il nuovo update riguarda tutte le versioni della piattaforma, inclusa quella OLED che arriverà nei negozi nei prossimi mesi e si concentra su stabilità e miglioramenti in genere. Tranne, ovviamente, per una nuova caratteristica della console, ovvero la compatibilità con le cuffie bluetooth. Nintendo Switch infatti da oggi supporta l’audio Bluetooth in uscita, rendendo così utilizzabili i vostri auricolari o le vostre cuffie.

Nonostante il supporto sia arrivato solamente ora con il nuovo aggiornamento, la possibilità di collegare i device audio senza fili ha alcune limitazioni. In primis Nintendo Switch supporta solamente dispositivi di outpout e non di input. Questo significa, come riportato dal sito ufficiale, che è possibile utilizzare cuffie, auricolari, altoparlanti e “altri dispositivi audio” ma non microfoni. L’utilizzo di questi device non è supportato però quando è attiva una connessione wireless locale, mentre in contemporanea è possibile utilizzare solamente due controller senza fili.

Per il modello OLED di Nintendo Switch, il nuovo update aggiorna anche la base, ovvero il dock. In questo caso per attivare la porta LAN. Acquistando il nuovo accessorio (che funziona su tutti i modelli della console) questa voce compare anche sui modelli più vecchi della console ma non ovviamente sulla versione Lite.

Il nuovo update di Nintendo Switch è già disponibile per il download. Potete aggiornare la vostra console direttamente dalle impostazioni di sistema. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo.