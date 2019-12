Nintendo condivide i dietro le quinte del trailer di Breath of The Wild 2

Uno degli annunci più inaspettati e graditi avvenuti durante il Nintendo Direct dello scorso E3 è stato proprio il trailer del seguito di The Legend of Zelda Breath of The Wild. Attualmente Nintendo ha voluto condividere con tutti gli appassionati una selezione di immagini del dietro le quinte di questo trailer breve ma che ha saputo far emozionare i videogiocatori di tutto il mondo.

In questo momento Nintendo sta cercando di assumere del personale da inserire nel team di sviluppo che si sta occupando del sequel di Breath of The Wild. Tramite l’annuncio pubblicato su un sito giapponese, la compagnia di Kyoto ha mostrato i vari passaggi della creazione del trailer, dall’ideazione alla motion capture fino all’animazione del prodotto finale.

Il produttore di Zelda Eiji Aonuma ha confermato già lo scorso giugno che il game director di Breath of the Wild Hidemaro Fujibayashi, ha mantenuto il suo ruolo anche nello sviluppo del seguito. In una recente intervista con la redazione di Game Informer, Aonuma ha dichiarato: “Stiamo lavorando molto duramente su questo gioco. Uno dei motivi per cui volevamo creare seguito era perché avevamo voglia di rivisitare nuovamente Hyrule e usare di nuovo quel mondo, incorporando al contempo un nuovo gameplay e una nuova storia”.

Secondo alcune voci di corridoio il seguito di The Legend of Zelda Breath of The Wild sarebbe atteso già per la fine del 2020, con un annuncio più corposo che potrebbe essere più vicino di quanto ci si possa aspettare. Al momento però non c’è ancora nulla di confermato, e non ci resta che aspettare buone nuove da parte di Nintendo. Cosa vi aspettate dal seguito di Breath of The Wild?