Nintendo Direct: tutti gli annunci indie per Switch

Il Nintendo Direct si è concluso è ci ha lasciato con una gran quantità di indie da scoprire: vediamo tutti in questo nostro articolo!

Oggi è andato in onda il primo Nintendo Direct dedicato ai Nindies, i giochi indipendenti che saranno disponibili nel corso dell’anno sulla console ibrida della casa di Kyoto. Abbiamo già avuto modo di scoprire qualche dettaglio su Cuphead, che arriva su Switch dopo il periodo di esclusività di Microsoft, ma anche su RAD, il nuovo gioco di Double Fine che ci catapulterà in un mondo post-post-apocalittico, senza dimenticare un altro grande nome apparso durante il Nintendo Direct, Stranger Things 3: The Game, del quale conosciamo finalmente la data di uscita.

Ora, però, è il turno di tutti i piccoli e grandi indie che ci delizieranno per mesi e mesi. Ecco l’elenco completo di giochi presentati al Nintendo Direct:

Overland : un gioco strategico a turni nel quale dobbiamo sopravvivere in un road trip che diverrà sempre più strano, all’interno di scenari creati proceduralmente. Disponibile in autunno.

: un gioco strategico a turni nel quale dobbiamo sopravvivere in un road trip che diverrà sempre più strano, all’interno di scenari creati proceduralmente. Disponibile in autunno. My friend Pedro : uno sparatutto 2D nel quale dovremo sfruttare lo slow motion per eliminare in modo spettacolare i nostri nemici, mentre una banana parlante ci guida. Disponibile a giugno.

: uno sparatutto 2D nel quale dovremo sfruttare lo slow motion per eliminare in modo spettacolare i nostri nemici, mentre una banana parlante ci guida. Disponibile a giugno. Neo Cab : in un mondo distopico, saremo l’ultima autista della città, ormai completamente automatizzata. Mentre cerchiamo di scoprire cosa è successo a una nostra amica, dovremo trasportare delle persone e aiutarle a sentirsi meglio, mentre una grande multinazionale ci osserva, passo dopo passo. Disponibile in estate.

: in un mondo distopico, saremo l’ultima autista della città, ormai completamente automatizzata. Mentre cerchiamo di scoprire cosa è successo a una nostra amica, dovremo trasportare delle persone e aiutarle a sentirsi meglio, mentre una grande multinazionale ci osserva, passo dopo passo. Disponibile in estate. The Red Lantern: un mix tra un’avventura narrativa e un rogue-like che creerà il nostro percorso in modo procedurale. Partiremo in un viaggio su slitta in Alaska, ma i pericoli saranno dietro l’angolo. Dovremo esplorare, cacciare e sopravvivere. Disponibile nel corso dell’anno.

Darkwood : un nuovo survival horror procedurale con visuale dall’alto nel quale dovremo creare oggetti, con i materiali che recuperiamo, posizionare trappole e difenderci da creature orrifiche, pronte a eliminarci. Disponibile a maggio.

: un nuovo survival horror procedurale con visuale dall’alto nel quale dovremo creare oggetti, con i materiali che recuperiamo, posizionare trappole e difenderci da creature orrifiche, pronte a eliminarci. Disponibile a maggio. Katana ZERO : saremo un samurai che controlla il tempo e, di missione in missione, deve eliminare in modo spettacolare e perfetto una serie di nemici. Veloce, spettacolare e profondo. Disponibile dal 18 aprile, già preacquistabile.

: saremo un samurai che controlla il tempo e, di missione in missione, deve eliminare in modo spettacolare e perfetto una serie di nemici. Veloce, spettacolare e profondo. Disponibile dal 18 aprile, già preacquistabile. Creature in the Well : pinball e i flipper non moriranno mai, infatti questo gioco prende ispirazione dalle meccaniche di rimbalzo di una sfera e le amplia in un action nel quale controlliamo un guerriero che deve “parare” i colpi avversari e rispedirli contro altri oggetti, per liberarsi degli ostacoli. Disponibile questa estate.

: pinball e i flipper non moriranno mai, infatti questo gioco prende ispirazione dalle meccaniche di rimbalzo di una sfera e le amplia in un action nel quale controlliamo un guerriero che deve “parare” i colpi avversari e rispedirli contro altri oggetti, per liberarsi degli ostacoli. Disponibile questa estate. Blaster Master Zero 2: da Inti Create, uno shooter 2D dallo stile retro, nel quale controlliamo due personaggi differenti con stili di gioco diversi. Già disponibile su Nintendo eShop.

Bloodroots : controllando un uomo-lupo, dovremo esplorare e combattere in un mondo con visuale isometrica. Si prospetta un action dinamico e divertente. Disponibile in estate.

: controllando un uomo-lupo, dovremo esplorare e combattere in un mondo con visuale isometrica. Si prospetta un action dinamico e divertente. Disponibile in estate. Pine : un open world nel quale controlliamo un ragazzo in un mondo di animali antropomorfi, completando missioni, raccogliendo oggetti ed esplorando. Disponibile ad agosto.

: un open world nel quale controlliamo un ragazzo in un mondo di animali antropomorfi, completando missioni, raccogliendo oggetti ed esplorando. Disponibile ad agosto. Super Crate Box : uno sparatutto 2D che ci permetterà di giocare anche in coop. Grafica semplice, stile retro e tanta azione frenetica senza fine. Disponibile in aprile.

: uno sparatutto 2D che ci permetterà di giocare anche in coop. Grafica semplice, stile retro e tanta azione frenetica senza fine. Disponibile in aprile. Nuclear Throne: l’amato rogue-like sparatutto a visuale isometrica ad ambientazione post apocalittica è già ora disponibile su Nintendo eShop.

Vlambeer Arcade with ULTRABUGS : una collezione di giochi retro, del quale è stato mostrato un primo arcade sparatutto con visuale dall’alto. Sarà disponibile più avanti nel 2019.

: una collezione di giochi retro, del quale è stato mostrato un primo arcade sparatutto con visuale dall’alto. Sarà disponibile più avanti nel 2019. Swimsanity! : uno sparatutto 2D giocabile in coop o in modalità competitiva da uno a quattro giocatori. Ci saranno otto modalità online e sarà disponibile in estate.

: uno sparatutto 2D giocabile in coop o in modalità competitiva da uno a quattro giocatori. Ci saranno otto modalità online e sarà disponibile in estate. Cadence of Hyrule – Crypt of the NecroDancer Featuring The Legend of Zelda: come si intuisce già dal nome, si tratta di una versione alternativa di Crypt of the NecroDancer nella quale controlleremo Zelda e Link. Disponibile nella primavera 2019.

Questi erano tutti gli annunci fatti durante l’ultimo Nintendo Direct. Diteci, cosa ne pensate di questi giochi indie? Ce n’è qualcuno che vi ispira, oppure speravate che sarebbe stato annunciato altro? Cosa ne pensate di questo Nintendo Direct?