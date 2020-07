Nintendo Direct: annunci in arrivo? Manca poco per un insider

L’ultimo Nintendo Direct è datato settembre 2019, e da quel momento la trasmissione dedicata agli annunci dedicati ai nuovi titoli per Nintendo Switch è mancata all’appello. Soprattutto in questi ultimi mesi, la situazione che ruota attorno alla presentazione dei prossimi progetti di Nintendo è molto poco chiara; con la compagnia giapponese che ha anche dichiarato di non essere più del tutto sicura che in futuro gli annunci verranno fatti nell’ormai classico formato Direct.

Stando a un nuovo rumor apparso in rete qualche ora fa, sembra che come un fulmine a ciel sereno possa arrivare un nuovo Nintendo Direct entro la fine del mese di luglio. Per ora le informazioni sono risicate, ma secondo Kelios, insider che in passato aveva suggerito molti dei Direct poi confermati da Nintendo, questa tipologia di trasmissioni digitali dedicate alla presentazione di nuovi giochi per Switch sono ben lungi dal finire, e la prossima sembrerebbe proprio dietro l’angolo.

Come è possibile notare nel tweet in questione pubblicato da Kelios, l’insider si è limitato a condividere una GIF con protagonista Yoshiaki Koizumi durante la trasmissione di un precedente Nintendo Direct. Rispondendo alle molteplici domande fatte dagli utenti sotto al suo post, Kelios ha voluto dichiarare che stando alle informazioni in suo possesso il prossimo Direct potrebbe arrivare prima della fine del mese, ma esclude che possa essere all’interno della settimana del 16 luglio.

Ovviamente finchè Nintendo non renderà il tutto ufficiale viaggiamo nel mondo delle ipotesi, ma sembra proprio che il prossimo Nintendo Direct possa contenere al suo interno diversi annunci e la durata dovrebbe essere abbastanza longeva. Cosa ne pensate di questi recenti rumor dedicati a Nintendo? Credete che entro la fine del mese assisteremo davvero ad un nuovo Nintendo Direct?