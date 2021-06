Nintendo Direct, annunciato il nuovo evento in vista dell’E3 2021

Ormai siamo agli sgoccioli, manca sempre poco alla prossima settimana e nell’aria si sente già aria di novità e di eventi. Ormai la maggior parte degli eventi ha data e orario, ma all’appello in effetti mancava qualcuna. Con un tweet però pochi minuti fa Nintendo ha annunciato il suo Direct in vista dei giorni dell’E3 di quest’anno. Il tutto si terrà il prossimo 15 Giugno alle ore 18:00 (ora italiana). Come si può leggere anche dal tweet che vi postiamo anche all’interno di questa notizia, non si vedrà nuovo hardware.

Difatti il tutto sarà dedicato a più di 30 minuti di nuovo software che uscirà per la maggior parte all’interno del 2021. In molti si stanno chiedendo però quando sarà annunciata questa “fantomatica” Nintendo Switch Pro che ormai si sta facendo sempre più sentire non solo tra i vari leaker, ma anche in alcuni store fisici. Ovviamente non c’è alcuna voce certa sull’esistenza della console, ma è anche vero che la grande N potrebbe davvero presentare una nuova Switch, non per forza come una “nuova console”.

Un nuovo modello di Nintendo Switch potenziata, soprattutto nel chipset e nello schermo, che permetterebbe di upscalare alcuni titoli fino al 4K sarebbe cosa graditissima per tantissimi fan che vogliono godere dei propri titoli preferiti anche sul grande schermo. Per il momento però attendiamoci a quello che ci è stato detto ufficialmente, l’appuntamento è per il 15 Giugno, dove ci aspetterà una conferenza ghiotta e a seguire altre 3 ore di gameplay.

https://twitter.com/NintendoAmerica/status/1400089827501092867

Ovviamente non dimenticatevi degli altri eventi che ci saranno durante quei giorni, e non solo. Abbiamo stilato una lista completa di tutte le conferenze in modo da non farvi perdere la testa nel cercarle personalmente. E cogliamo anche l’occasione per dirvi, che le seguiremo tutte in diretta sul nostro canale youtube. Detto questo non ci resta che attendere la prossima settimana, per i giorni più caldi dell’anno!