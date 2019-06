Nintendo Direct E3 2019: ecco come seguire la diretta Twitch con Game Division

Il Nintendo Direct è orami vicino: ecco dove e come seguirlo in diretta Twitch con il team di Game Division di stanza a Los Angeles.

Il Nintendo Direct sta quasi per iniziare. Le aspettative per la conferenza della casa di Kyoto sono molte, visto che Nintendo Switch ha sicuramente molti titoli di alta qualità in arrivo. Gli appassionati sperano per certo di vedere qualcosa di nuovo di giochi come Pokémon Spada e Scudo (del quale abbiamo però visto molto nell’ultimo direct dedicato), The Legends of Zelda Link’s Awakening, Luigi’s Mansion 3 e Animal Crossing, solo per fare qualche esempio.

Ci sono poi tanti altri titoli sviluppato da team esterni a Nintendo, come Astral Chain e Bayonetta 3, di Platinum Games, o anche l’atteso ma purtroppo improbabile Metroid Prime 4. Le novità potrebbero essere molte e l’attesa è grande.

Indipendentemente da quali siano gli annunci, la nostra squadra di Game Division di stanza a Los Angeles seguirà in diretta la conferenza e commenterà tutto quello che accade per tenervi compagnia durante una serata che potrebbe rivoluzionare il mondo dei videogiochi, o almeno quello dei fan Nintendo. Potete seguire la diretta da questo indirizzo. Il Nintendo Direct inizierà alle 18.00, ma saremo su Twitch a partire dalle 17.30 per iniziare a parlare di cosa ci aspettiamo da questo evento e cosa abbiamo pensato dell’E3 2019 fino a questo momento.

Seguite la conferenza con noi e raccontateci cosa ne pensate. Sarà una serata memorabile, oppure Nintendo deluderà la aspettative? Qual è, tra i molti giochi potenzialmente presentati, quello che ispira di più? Cosa vorreste vedere in particolare?