Nintendo Direct E3 2019: svelata la durata della conferenza

La nota piattaforma di streaming Niconico ha rivelato la durata approssimativa del Nintendo Direct di questo attesissimo E3 2019.

Se Sony ha rinunciato a partecipare alla celebre kermesse annuale di Los Angeles, Nintendo ha invece deciso di rispondere presente. Martedi 11 Giugno alle ore 18:00 italiane si terrà infatti il Nintendo Direct dell’E3 2019 dove, con molta probabilità, saranno annunciate diverse sorprese. Non mancheranno ovviamente ulteriori novità sui titoli già annunciati.

A poco meno di due giorni dalla conferenza la piattaforma di streaming Niconico ha rivelato che il Nintendo Direct durerà approssimativamente una quarantina di minuti. Niconico non ha purtroppo rilasciato ulteriori dettagli a riguardo: la descrizione dell’evento riporta infatti solamente un laconico “presenterà il software per il 2019 di Nintendo Switch”.

Attualmente per il Nintendo Direct è già stata confermata la presenza di diversi titoli. Tra le presentazioni attese possiamo infatti trovare Luigi’s Mansion 3, Pokemon Spada & Pokemon Scudo, The Legend of Zelda: Link’s Awakening e Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order. Una lunga lista, che probabilmente saprà accontentare una buona parte dei fan del publisher nipponico.

Vi saranno inoltre annunci riguardanti titoli già usciti. Confermata, ad esempio, la presentazione del prossimo nuovo personaggio giocabile di Super Smash Bros. Ultimate. Ovviamente la speranza è quella di vedere anche titoli completamente nuovi e, perchè no, anche qualche gradita sorpresa.

Che ne dite, riuscirà Nintendo ad offrirci in questo ridente E3 2019 un Nintendo Direct degno di contenuti? Quali annunci ci aspettano in questi 40 minuti circa di diretta? Fateci sapere nei commenti le vostre previsioni e le vostre speranze a riguardo.