Ieri, 21 giugno 2023, è andato in scena un Nintendo Direct di ben 40 minuti dove l’azienda di Kyoto ha presentato alcuni giochi in arrivo nel 2024 e tutte le produzioni previste per la fine dell’anno sulla console Nintendo Switch. Nonostante il lancio di Zelda Tears of the Kingdom, sembra proprio che la piattaforma giapponese vedrà tantissimi nuovi progetti nel breve-medio periodo.

In questo articolo recap andiamo a vedere rapidamente tutti gli annunci, dividendoli tra i progetti Nintendo e quelli terze parti, con date di uscita e quello che c’è da sapere!

Giochi Nintendo

Pokémon Scarlatto: il Tesoro dell’Area Zero

Detective Pikachu: Il Ritorno

Data di uscita: 6 ottobre 2023

Pikmin 1-2

Data di uscita: 21 giugno 2023

Pikmin 4

Data di uscita: 21 luglio 2023

Descrizione: il quarto capitolo della celebre saga di Pikmin.

Super Mario RPG

Data di uscita: 16 novembre 2023

Descrizione: il remake del celebre e amatissimo Super Mario RPG!

WarioWare: Move It

Data di uscita: 3 novembre 2023

Descrizione: WarioWare Move It! è un classico party game pieno di divertentissimi mini giochi!

Super Mario Bros. Wonder

Data di uscita: 20 ottobre 2023

Descrizione: un nuovissimo Super Mario Bros. variegato e con la possibilità di giocarlo con gli amici. Tante nuove meccaniche e potenziamenti in un’avventura stilisticamente ispirata e sempre con un alto tasso di sfida.

Nuovo titolo su Peach

Data di uscita: 2024

Descrizione: un’avventura 2D incentrata sulla principessa Peach.

Luigi’s Mansion 2 Remake

Data di uscita: 2024

Descrizione: una rivisitazione grafica del secondo leggendario capitolo.

Giochi Terze Parti

Dragon Quest Monsters

Data di uscita: 1 dicembre 2023

Descrizione: Ispirato a Pokémon, Monster Hunter Monsters vi consente di esplorare il mondo alla ricerca di creature da usare in combattimento.

Fae Farm

Data di uscita: 8 settembre 2023

Descrizione: classico gioco alla Stardew Valley/Animal Crossing, con la possibilità però di combattere in un mondo fantasy insieme ai propri amici.

Penny’s Big Breakway

Data di uscita: TBA

Descrizione: Un classico platform 2D/3D.

Mythforce

Data di uscita: TBA 2023

Descrizione: Un Rogue Like cooperativo.

Star Ocean The Second Story R

Data di uscita: 2 novembre 2023

Descrizione: Il ritorno del secondo capitolo di Star Ocean (JRPG) con una nuova veste grafica!

Manic Mechanics

Data di uscita: 13 luglio 2023

Descrizione: Se avete amato Overcooked, amerete certamente questo titolo incentrate sulla riparazione di veicoli.

Headbangers Rhythm Royale

Data di uscita: 31 ottobre 2023

Descrizione: Un ritmico decisamente particolare, incentrato sulla musica… e sui piccioni

Gloom Haven

Data di uscita: 18 settembre 2023

Descrizione: Un dungeon-crawler RPG con elementi tattici.

Palia

Data di uscita: inverno 2023

Descrizione: altro gioco in cui possiamo vivere la nostra vita in compagnia di altri nostri amici attraverso un mondo condiviso.

Silent Hope

Data di uscita: 3 ottobre 2023

Descrizione: un Action-RPG dallo stile chibi.

Batman: Trilogia Arkham

Data di uscita: fine 2023

Descrizione: la celebre serie Batman Arkham sbarca finalmente anche su Switch!

Vampire Survivors

Data di uscita: 17 agosto 2023

Descrizione: Vampire Survivors arriva finalmente anche su Nintendo Switch! Si tratta di un rogue lite in cui bisogna eliminare i nemici su schermo semplicemente spostandosi e potenziando le proprie armi.

Persona 5 Tactica

Data di uscita: 17 novembre 2023

Descrizione: l’atteso tattico di Persona 5 arriverà anche su Nintendo Switch. Si tratta di uno spin-off basato su combattimento a turni e stile chibi.

Metal Gear Solid: Master Collection Vol.1

Data di uscita: 24 ottobre 2023

Descrizione: Una collection comprendente i primi Metal Gear Solid!

Just Dance 2024

Data di uscita: 24 ottobre 2023

Descrizione: Il celebre party dance game di Ubisoft.

Sonic Superstars