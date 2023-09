L’articolo è in costante aggiornamento per introdurre tutti gli annunci, e i trailer più importanti, rilasciati durante il direct di Nintendo.

Il 2023 si sta rivelando un anno eccezionale per i possessori di Nintendo Switch, con una vasta gamma di titoli in arrivo che sembrano intenti a far dimenticare alla community l’esistenza di una, ipotetica, Nintendo Switch 2. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, non è stato il canto del cigno che in tanti credevano e a dimostrarlo ci sono dozzine e dozzine di titoli previsti per tutto l’arco del 2023 e del 2024.

Durante il Direct di oggi, Nintendo ha annunciato una marea di titoli, fra produzioni inedite e remake, che siamo sicuri avranno fatto la gioia di numerosi appassionati. Per chi fosse interessato all’elenco completo dei vari annunci fatti da Nintendo, qui di seguito li troverete tutti in ordine cronologico:

Splatoon 3 ha aperto il Direct presentando parte dei nuovi contenuti del pacchetto espansione, il quale includerà la nuova Torre Dell’Ordine, una modalità di gioco single player di stampo Rogue-Lite che pubta a rendere ancora più longeva l’esperienza di gioco.

Mario vs. Donkey Kong farà il suo ritorno con un remake in due dimensioni del gioco originale uscito oltre vent’anni fa su Game Boy Advance. Fino a due giocatori potranno unirsi, in cooperativa locale, per recuperare i Mini Mario rubati da Donkey Kong, in un puzzle game tanto peculiare quanto divertente, in uscita il 16 febbraio 2024.

Prince of Persia: The Lost Crown uscirà, invece, il 18 gennaio 2024 e nella breve presentazione mostrata durante il Nintendo Direct, abbiamo potuto comprendere quanto solida sembri questa iterazione, a metà strada fra il titolo originale e il genere metroidvania, realizzata da Ubisoft.

Horizon Chase 2, per quanto meno impattante degli annunci precedenti, propone una nuova iterazione per il celebre arcade game capace di riprendere lo stile, e lo spirito, dei vecchi racing game da cabinato di inizio anni 90. Il titolo è disponibile già dalla giornata di oggi.

Super Crazy Rhythm Castle è un mix fra puzzle, platform e rythm game, molto peculiare e, apparentemente divertente, che sarà disponibile il prossimo 14 novembre.

Spy*ANYA: Operation Memories è, invece un titolo molto peculiare, che permetterà ai giocatori di creare una sorta di foto-diario, basato sulla vita quotidiana e previsto per il 2024.

Ovviamente non poteva mancare Super Mario RPG, il quale tornerà il prossimo 17 novembre ed è stato mostrato nuovamente in un trailer inedito e che ha mostrato le novità nel sistema di combattimento, introdotte in questo remake, oltre che ricordare che i preordini inizieranno oggi sul Nintendo eShop.

Another Code: Due Memorie è il remake del gioco originariamente uscito su Nintendo DS, migliorato sotto ogni aspetto per questa nuova edizione per Nintendo Switch. Il titolo, inoltre, sarà commercializzato all’interno di un cofanetto che includerà anche il primo capitolo e dal nome Another Code: Recollection, previsto per la commercializzazione il prossimo 19 gennaio 2023.

Princess Peach: Showtime è il nome del peculiare platform mostrato durante il precedente Direct di Nintendo e che vede la celebre Peach intenta a salvare il Teatro Splendente. Con diversi stili di gioco, e diverse trasformazioni, dedicate al mondo teatrale, questo peculiare platform è previsto per il 22 marzo 2024.

Il 14 Febbraio 2024, invece, arriverà una remastered indubbiamente, inaspettata visto che i primi tre capitoli di Tomb Raider, faranno il loro ritorno su Nintendo Switch in una veste totalmente nuova e con una rivisitazione che, adetta degli sviluppatori, manterrà lo spirito dei giochi originali offrendo un gameplay al passo con le produzioni odierne.

Detective Pikachu: Il Ritorno, è tornato anche in questo Direct, mostrando le novità in termini di gameplay che il titolo proporrà ai giocatori, a partire dal prossimo 6 ottobre.

Nel lungo elenco di titoli presentati nel Direct di Nintendo troviamo anche: SaGa Emerald Beyond è un nuovo capitolo della longeva saga di giochi di ruolo, previsto per il 2024; Trombone Champ, un rhythm game molto peculiare, che sfrutta il giroscopio, e i sensori di movimento, dei Joy-Con e disponibile già da oggi; Battle Crush, un battle royale brawler online, previsto per la primavera 2024 e Wartales, un gioco strategico, di ambientazione medievale, con una modalità multiplayer fino a quattro giocatori e disponibile da oggi.

Contra: Operation Galuga, invece, è una reimagine del classico sparattutto di Konami. previsto per l’inizio del 2024, questo nuovo capitolo si pone l’obbiettivo di riproporre tutti gli elementi che resero celebre la saga di Contra e renderli disponibili ai giocatori di oggi.



Luigi’s Mansion 2 HD ritorna a mostrarsi durante il Direct con un trailer maggiormente corposo e la presentazione della modalità multiplayer fino a 4 giocatori. L’uscita, però, è prevista durante l’estate 2024 e non ha ancora una data precisa.

A chiusura del Direct di Nintendo, è stato mostrato un primo, corposo, trailer di Paper Mario e il Portale Millenario. Remake del celebre gioco uscito per GameCube e diventato un titolo di culto nel corso degli anni.

Il gioco si è mostrato in forma smagliante, presentando alcune delle novità che saranno introdotte in questo remake e, soprattutto, un’estrema attenzione al mantenere vivo tutto ciò che rese questo capitolo, un titolo cosi tanto apprezzato dai fan di Nintendo.

Questo è un riepilogo delle principali novità dal Nintendo Direct del 14 settembre 2023. Il futuro sembra promettente per i giocatori di Nintendo Switch con una vasta gamma di titoli da aspettarsi. Restate sintonizzati per ulteriori dettagli e annunci nel corso dell’anno!