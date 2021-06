Nintendo Direct: sale l’hype, Nintendo e il box da rompere in caso di estremo entusiasmo

Mancano poche ore al nuovo Nintendo Direct per questo E3 2021. L’attesa si sta facendo palpabile, con gli appassionati dell’universo della grande N che non stanno più nella pelle per scoprire tutte le novità che ha in serbo Nintendo. Prima del Direct, la stessa compagnia di Kyoto ha inviato un pack molto speciale a tutta una serie di personalità del settore. Tra i vari gadget presenti, c’è una scatola che sta incuriosendo molti appassionati.

Come ha fatto notare su Twitter in questi istanti il creatore di contenuti Kyle ‘Blessious’ Blessing, tra la serie di gadget spediti direttamente da Nintendo per celebrare il proprio E3 2021, troviamo una particolare scatola con una lastra da rompere in caso di estremo entusiasmo. È esattamente quello che si trova scritto su un lato di questa scatola che, una volta rotta, nasconde al suo interno una serie di coriandoli da sparare per festeggiare i propri annunci preferiti di questo imminente Nintendo Direct.

Le sorprese però non finiscono qua. Con la pubblicazione delle foto inerenti alla scatola, in molti hanno subito pensato che questa sera assisteremo ad uno show ricco di sorprese e novità. In realtà questo regalo donato da Nintendo non sembra centrare nulla con gli annunci che vedremo stasera, dato che la compagnia giapponese ha voluto sottolineare con una lettera che nulla di quanto mostrato con i gadget regalati si riferisce al contenuto del prossimo Nintendo Direct.

Im already at a 10/10 for excitement for your Direct @NintendoAmerica!

Wasn’t sure what to find in the package but the “Break In Case of Extreme Excitement” & the Nintendo Hoodie with MY NAME ON IT!?

My body is ready for tomorrow! It’ll be a SUPER time! 😄#FreeProduct pic.twitter.com/WdgBGjaKXP

— Kyle 'Blessious' Blessing 🌮 (@KyleBlessing) June 14, 2021