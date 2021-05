Nintendo: dopo 20 anni una fan completa la sua collezione di giochi NES

Il mondo del collezionismo va da sempre a braccetto con lo sconfinato universo videoludico. Arrivati ormai alla nona generazione videoludica, quando ci guardiamo alle spalle troviamo una valanga di console e di giochi che ne hanno composto la ludoteca. Tra le macchine da gioco con più titoli troviamo di sicuro il NES, la console targata Nintendo che negli anni ’80 ha fatto la felicità di tantissimi appassionati, e che per alcuni è stato il punto di partenza in questo mondo delle meraviglie.

Nintendo Entertainment System (1983)

Tra i giochi più iconici usciti sulla prima popolare console Nintendo troviamo dei grandi classici che hanno fatto la storia del medium come: Super Mario Bros, Metroid, The Legend of Zelda, Castlevania, Mega Man e una marea di altri titoli davvero fondamentali. C’è chi, innamorato del NES (in Giappone conosciuto come Famicom), ha dedicato gli ultimi vent’anni della propria vita a cercare e collezionare tutta la libreria di giochi pubblicati sulla console anni ’80 della grande N.

Stiamo parlando della youtuber giapponese conosciuta come ‘Somari’, la quale ha cominciato questo suo affascinante viaggio nel 2000. La ludoteca del Famicom può vantare la bellezza di 1053 giochi, con l’appassionata che li ha voluti ottenere tutti in versione completa, quindi compresi di scatola, libretto e ovviamente cartuccia da gioco. Il gioco che mancava a completare la sua fantastica collezione era Snow Bros, acquistato ed aggiunto finalmente alla collezione qualche settimana fa.

Somari ha mostrato la sua opera completa in uno dei suoi ultimi video caricati, all’interno del quale possiamo vedere le tantissime e coloratissime custodie in cartoncino dei giochi Famicom in versione giapponese. Una dedizione davvero invidiabile quella messa in atto da questa appassionata, e che fa emergere tutto l’amore verso una console che la ragazza non fatica a definire particolarmente importante per le.