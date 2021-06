Nintendo: dopo l’E3 la compagnia subisce un calo in borsa

A E3 2021 finito si cominciano a trarre le conclusioni sulle varie conferenze e annunci a cui abbiamo assistito negli scorsi giorni. Il Nintendo Direct, come al solito, ci ha mostrato una serie di giochi in arrivo su Switch nel 2021 e nel 2022, tra i quali hanno trovato spazio varie produzioni del calibro di: Metroid Dread, Mario Party Superstars, WarioWare: Get It Together, Shin Megami Tensei V e il tanto atteso sequel di The Legend of Zelda Breath of the Wild.

Nonostante i vari annunci, il Nintendo Direct non sembra aver troppo convinto gli appassionati. C’è chi si aspettava, dopo tutti i rumor, di assistere all’annuncio di Switch Pro, ma ciò non è accaduto. Oltre ai pareri discordanti degli appassionati, anche le azioni in borsa della compagnia di Kyoto hanno subito un’improvvisa discesa nei giorni successivi alla presentazione digitale avvenuta durante l’E3 2021.

Si parla di un ribasso dello 0,8% a 73,23 dollari, e la mattina seguente al Direct il valore delle azioni di Nintendo è sceso di circa il 3% a Tokyo. C’è da sottolineare come il valore delle azioni di della compagnia nipponica è stato elevato per parecchio tempo grazie al continuo successo di Switch e, come sottolinea Forbes, cali di questa natura sono spesso seguiti da un rialzo man mano che il valore si stabilizza.

Ora, sebbene il recente Nintendo Direct non abbia svelato in via ufficiale il nuovo modello di Switch Pro, i rumor continuano ad essere abbastanza convinti sull’esistenza della console che, a questo punto, potrebbe non vedere la luce prima dell’anno prossimo, con un annuncio che potrebbe arrivare nei prossimi mesi. Nel frattempo, gli appassionati dell’universo Nintendo possono divertirsi con una line up di fine 2021 molto ricca e varia.