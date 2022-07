Dopo l’arrivo dei giochi PlayStation su PC, l’ultimo muro a livello di esclusive è quello di Nintendo. Muro che potrebbe però essere abbattuto a breve, almeno stando a una piccola indiscrezione emersa dal datamine di Mario Kart Tour, che indicherebbe l’arrivo del gioco mobile, spin-off della serie principale, proprio su computer. Non su Steam, però. Il discorso è leggermente più complesso e vale la pena di approfondire.

Come affermato in apertura, l’arrivo di Mario Kart Tour su PC sarebbe stato scovato da alcuni dataminer, che avrebbero trovato nel codice del gioco alcuni input del mouse, insieme a una serie di stringhe dedicate all’emulazione. Il gioco Nintendo potrebbe dunque arriverà sì su PC, ma non passando per un classico client, ma grazie all’emulazione legale, possibile sfruttando il progetto Google Play Games, che permette agli utenti Android di emulare i loro giochi su computer. Il programma, ancora in beta, potrebbe essere la soluzione ideale non solo per il racing game di Mario e company, ma anche per altri giochi.

Nel corso degli anni, si è detto sempre di più del modo in cui Nintendo tratta i suoi giochi. Dalle esclusive, destinate solamente alle sue piattaforme, fino a quel timido sbarco su mobile. Mobile che sembra essere diventato il settore in cui il colosso nipponico sperimenta di più: da prodotti ben riusciti come Fire Emblem Heroes, passando per prodotti non proprio accolti calorosamente da stampa e pubblico come Pokémon Unite. La possibilità di poter disporre dei giochi della casa di Kyoto su PC, magari passando da Steam o Epic Games Store appare ancora remota, ma l’emulazione legale potrebbe essere un buon cavallo di Troia per poter restare fedele ad alcuni principi e allo stesso tempo tentare una nuova strada.

Solo dieci anni fa, pareva impossibile vedere i giochi PlayStation su PC. Sebbene a rilento, Sony ha scelto di intraprendere una strada piuttosto rischiosa verso la sua fan base, da sempre coccolata e abituata a sentire le parole “Only on PlayStation”. L’industria cambia, si evolve e si adatta, anche grazie a strategie inedite. Nintendo potrà anche permettersi di ignorare parte del cambiamento, ma sicuramente nel prossimo futuro l’eventuale emulazione legale di alcuni suoi prodotti potrebbe essere la strada giusta per abbracciare, in parte, la nuova industria che si sta creando sotto i nostri occhi. Sta al colosso nipponico scegliere: noi siamo semplici spettatori (paganti), che si abituano a qualsiasi logica.