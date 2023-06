Il CEO di Nintendo Shuntaro Furukawa ha detto che gli account degli utenti saranno un elemento chiave nel passaggio dall’attuale Nintendo Switch alla console di prossima generazione.

Fino ad oggi migrare un account Nintendo è sempre stato difficile, per non dire impossibile. Ma con la Switch è arrivato anche l’abbonamento Nintendo Online, con la possibilità di comprare giochi direttamente in digitale. E chi ha questi prodotti si aspetta di poterseli portare dietro anche con la nuova console.

Nintendo chiaramente lo sa, così come sa di essere parecchio indietro da questo punto di vista. Sony e Microsoft non sono certo dei concorrenti diretti – in un certo senso Nintendo non ha veri concorrenti – ma comunque possono essere di esempio per quanto riguarda i servizi online.

Leggi anche: Micro SD per Nintendo Switch | Le migliori del 2023

Furukawa ha sottolineato la difficoltà di passare i clienti da una console all’altra, affermando che in passato l’azienda ha dovuto ricostruire ogni volta un rapporto con i propri clienti. Problemi che non devono ripetersi.

Furukawa ha infatti spiegato che che gli oltre 290 milioni di account Nintendo sono multipiattaforma e possono essere utilizzati sia con i giochi per console che con le app per dispositivi mobili. Il che è sicuramente una buona base di partenza per realizzare una migrazione senza inciampi.

Per concludere la sua risposta, il dirigente ha aggiunto che, nel passaggio alla console di nuova generazione, Nintendo farà del suo meglio per rendere la transizione agevole per i clienti.

Sono molte le cose a cui Nintendo dovrebbe lavorare, per avere servizi coerenti con l’epoca moderna: salvataggi su cloud, risoluzione 4K HDR, accesso alla libreria online, tra gli altri. Ma soprattutto è necessario che l’account Nintendo non perda valore se si passa a una nuova console.

In passato Nintendo non ha lavorato nel migliore dei modi da questo punto di vista, ma pare proprio che stavolta l’azienda sia decisa a fare le cose per bene. È fantastico vedere che Nintendo sta finalmente dando il giusto peso a questi aspetti, e non vediamo l’ora di vedere i risultati di questo sforzo.