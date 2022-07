In un periodo in cui le acquisizioni nell’industria dei videogiochi non sembrano destinate a fermarsi, Nintendo ha deciso di percorrere una strategia decisamente diversa. Già in passato il colosso nipponico aveva ribadito di non voler acquisire tantissimi team di sviluppo, rimanendo fedele all’idea che determinati franchise debbano essere prodotti in casa. Questo non impedisce però alla società di investire in altri campi, esattamente come comunicato questa mattina.

Nel corso della giornata odierna, infatti, Nintendo ha messo a segno un’acquisizione che si slega leggermente dal mondo dei videogiochi, ma non del tutto. La casa di Kyoto ha infatti acquisito Dynamo Pictures, uno studio di produzione che si occupa di animazione in computer grafica e produzione di video. Lo studio è decisamente famoso e ha già collaborato con svariate realtà dell’industria del gaming, ma dal 3 ottobre 2022 (giorno in cui l’acquisizione dovrebbe andare a buon fine) si dedicherà esclusivamente ai prodotti della casa di Super Mario, Zelda, Kirby e tantissime altre IP. Lo studio cambierà anche nome, passando da Dynamo Pictures a Nintendo Pictures.

Il portfolio di Dynamo Pictures è decisamente ampio e include collaborazioni di rilievo, come quelle con Sony, Square Enix, Capcom, Kojima Productions e varie aziende operanti nel campo degli anime e dei manga. Un profilo di tutto rispetto, che probabilmente spianerà la strada a produzioni importanti per le IP della casa di Kyoto.

Oltre a Dynamo Pictures, nel corso del 2022 ci sono state tantissime altre acquisizioni importanti. A gennaio 2022 Microsoft ha acquisito il gruppo Activision Blizzard e nello stesso mese, Bungie ha trovato una nuova casa in PlayStation, con Sony che ha acquisito lo studio creatore di Halo e Destiny per circa 3 miliardi di Dollari. Di recente, invece, i britannici di Supermassive Games sono stati acquisiti da Nordisk Games. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.