Nintendo Indie World 15 dicembre: tutti i giochi annunciati

Dopo un 2020 abbastanza povero di annunci, Nintendo torna a deliziarci a sorpresa con un nuovo appuntamento comunicativo in formato digitale. Annunciato come un fulmine a ciel sereno nel pomeriggio di ieri, il nuovo Nintendo Indie World si è manifestato qualche istante fa insieme a tutta una serie di nuovi annunci legati alle produzioni indie in arrivo su Nintendo Switch nel prossimo futuro. Vediamo insieme quali sono i giochi che hanno trovato spazio in questa nuova edizione dell’Indie World.

Spelunky 1 e 2

Dopo il lancio su console e PC, Spelunky 2 arriva anche su Nintendo Switch. Il rogue-like esplorativo porterà i giocatori dell’ibrida Nintendo a fronteggiare tanti dungeon generati randomicamenrte vari e ricchi di pericoli. Insieme al recente secondo capitolo, Nintendo Switch accoglie anche il primo amatissimo capitolo.

Fisti-Fluffs

Con uno stile artistico che che palesemente il verso a Untitled Goose Games, Fisti Fluffs si presenta con un divertentissimo trailer che presenta in breve le meccaniche. Un vero e proprio brawler con protagonisti dei gatti personalizzabili.

Tunghe

Un titolo che si ispira ad una cultura esotica e che mischia nel suo gameplay uno stile action ad un lato artistico molto colorato ed ispirato. Tunghe uscirà a marzo sulla console ibrida Nintendo.

Cyber Shadow

Yatch Club Games, autori dell’iconico Shovel Knight tornanon con Cyber Shadow, un titolo action 8-bit che fa il verso ad un’altra saga che ha fatto la storia del videogioco: Ninja Gaiden. Cyber Shadow uscirà il prossimo 26 gennaio 2021.

Calico

Passiamo ad un mood decisamente più rilassato con Calico. Un titolo life sim ricco di oggetti con cui arredare i vari interni, ma soprattutto pieno di gatti da coccolare e da portarsi in giro per tutto il colorato mondo di gioco.

Alba Missione Natura

Gli sviluppatori di Monument Valley tornano con Alba Missione Natura, un gioco esplorativo che mette i giocatori nei panni di un curioso bambino intento ad esplorare un mondo pieno di colori e situazioni curiose.

Gnosia

Nel Nintendo Indie Wordl trova spazio anche Gnosia, un titolo molto particolare nel quale ogni partita occuperà dai 5 ai 10 minuti. Grazie ad una struttura visual novel potrete godervi una trama piena di personaggi e ricca di misteri tutti da scoprire partita dopo partita.

Happy Game

Amanita Design presenta Happy Game, un titolo dagli aspetti horror che lascia ancora molto mistero. La sua visione, sempre molto ispirata, propone al giocatore un gameplay che mischia il puzzle game, al platform 2d fino a sezione in stile avventura grafica.

Super Meat Boy Forever

Una delle icone dell’ecosistema indie ritrova spazio anche su Nintendo Switch. Super Meat Boy non necessita di presentazioni, e sappiamo che il nuovo capitolo del frenetico platform saprà incuriosire sia i fan accaniti che chiunque non si sia ancora affacciato alla saga.

Grindstone

Grindstone è un semplice gioco di ruolo che nasconde un’anima molto forte. Dietro alle sue meccaniche basilari si nasconde un titolo che spingerà i giocatori a proseguire nella propria partita per cercare di migliorare sempre più i propri equipaggiamenti.

Come di consueto, verso la fine dell’Indie World c’è stata una veloce carrellata di titoli indie che arriveranno prossimamente su Nintendo Switch. Scopriamo insieme che cosa abbiamo visto.

When the Past is Atound

Kosmokrats

Hoa

Very Very Valet

Hazel Sky

Trash Sailors

Finding Paradise

Among Us

In chiusura è stato annunciato anche l’arrivo di Among Us su Nintendo Switch. Uno dei giochi che ha ottenuto più fama in questo 2020 continua la sua espansione anche al di fuori del mondo PC. La cosa più interessante, inoltre, è che il party game di Innersloth è disponibile sulla console Nintendo a partire da oggi!

Anche questo nuovo Nintendo Indie World ha saputo proporci diverse nuove produzioni indie che arriveranno prossimamente su Nintendo Switch. Ora non ci resta sapere se nel corso del 2021 torneranno anche gli i Direct tradizionali, appuntamenti comunicativi richiestissimi a gran voce dagli appassionati del mondo Nintendo. Quali sono stati gli annunci che vi hanno colpito di più di questo nuovo Nintendo Indie World? Fatecelo sapere lasciando un commento nella sezione dedicata.