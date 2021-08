Nintendo Indie World: tutti i giochi annunciati per Nintendo Switch

Ci siamo, qualche istante fa è andato in onda un nuovo evento Nintendo Indie World. Come al solito, ogni tot mesi la compagnia di Kyoto ci tiene ad aggiornarci sulle prossime uscite indipendenti in arrivo sulla famiglia di console Nintendo Switch da qui alla fine dell’anno. In passato questo tipo di trasmissione ci ha già regalato una serie di titoli da tenere assolutamente d’occhio come Axiom Verge 2 o Oxenfree Lost Signal, ma vediamo nel dettaglio quali sono i giochi che sono stati protagonisti di questo nuovo show digitale.

Nintendo Indie World | Tutti gli indie annunciati

Bomb Rush Cyberfunk

Ad aprire le danze, in tutti i sensi, è Bomb Rush Cyberfunk, un titolo pieno di stile che riprende delle visual alla Jet Set Radio. Il titolo si era presentato durante lo scorso E3 2021, e ora scopriamo che sarà un’esclusiva console su Nintendo Switch in arrivo nel 2022.

Toem a Photo Adventure

Cambio totale di atmosfera, passiamo dai colori sparaflashati ovunque ad un bianco e nero molto rilassante con Toem a Photo Adventure, un’avventura che ruota tutta intorno al dover fotografare diversi soggetti per aiutare i personaggi che abitano questo mondo di gioco fumettoso.

Loop Hero

Uscito qualche mese fa su PC, Loop Hero si fa strada anche su Nintendo Switch ed in questo Indie World. Un rogue like davvero imperdibile che ha dalla sua un’idea davvero molto originale e che risulta essere perfetto da giocare su Switch.

Far Changing Tides

Dai creatori di Far Lone Sails arriva Far Changing Tides un nuovo gioco dall’atmosfera particolare che questa volta ci sposta in un mondo quasi del tutto sommerso. Questo nuovo titolo della saga uscirà su Switch non prima dell’anno prossimo.

Axiom Verge 2

È uno dei pezzi da 90 tra tutti i giochi indie in arrivo, e Axiom Verge 2 è disponibile a partire da questa sera per Nintendo Switch. Una notizia che ci prende in contropiede e che non può fare altro che consigliarvi di andare ad acquistare questo titolo metroidvania all’istante!

Shovel Knight Pocket Dungeon

Con Shovel Knight Pocket Dungeon si espande quella che è ormai una delle saghe indie più amate e divertenti sul mercato. Si tratta di un puzzle game con i personaggi che abbiamo imparato ad amare nel gioco principale.

Metal Slug Tactics

Torna a mostrarsi anche Metal Slug Tactics, il quale arriverà ufficialmente anche su Nintendo Switch. Il nuovo trailer ci mostra una serie di sezioni di gioco ricche di elementi e di azione, insieme ad alcuni intermezzi animati di grandissima qualità.

Eastward

Il Nintendo Indie World si conclude con Eastward, una console esclusiva in arrivo il prossimo 16 settembre che ci porterà in un fantastico mondo da esplorare e ricco di misteri da risolvere.

Oltre a questi titoli sono stati mostrati brevemente anche tutta una serie di altri indie in arrivo su Nintendo Switch.

Garden Story – disponibile da oggi

Boyfriend Dungeon – disponibile da oggi

Islanders Console Edition – disponibile da oggi

Necrobarista Versamento Finale

Tetris Effect

Astroneer

Hundred Days

Slime Rancher Portable Edition – disponibile da oggi

LumberJack

Curious Expedition 2

Gang Beast

Con Eastward si conclude anche questo Nintendo Indie World. Qual è stato l’annuncio che ha saputo emozionarvi di più questa sera?