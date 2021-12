Nintendo Indie World: tutti i giochi annunciati

Dopo essere stato annunciato ieri sera a sorpresa, qualche istante fa è andato in onda un nuovo evento Nintendo Indie World. Come al solito, con una cadenza poco prevedibile la compagnia di Kyoto ci tiene ad aggiornarci sulle prossime uscite indipendenti in arrivo sulla famiglia di console Nintendo Switch da qui ai prossimi mesi. In passato questo tipo di trasmissione ci ha già regalato una serie di titoli da tenere assolutamente d’occhio come Axiom Verge 2 o il più recente Eastward, ma vediamo nel dettaglio quali sono i giochi che sono stati protagonisti di questo nuovo show digitale.

Nintendo Indie World | Tutti gli indie annunciati

Sea of Stars

Il nuovo Nintendo Indie World si apre con Sea of Stars, il nuovo titolo sviluppato dagli autori di The Messenger, e che questa volta hanno deciso di confrontarsi con un’avventura che pone le proprie basi sul genere GDR classico.

Aliisha The Oblivion of Two Goddesses

Passiamo a tutt’altro mood e ambientazione con Aliisha The Oblivion of Two Goddesses, un titolo tridimensionale ricco di puzzle ed esplorazione che ci porterà ad viaggiare attraverso un mondo fantastico ricco di diversi biomi.

Figment 2

Annunciato il nuovo Figment 2, il seguito dell’indie a tema musicale che ci porterà ad esplorare nuove fantastiche terre, risolvere nuovi enigmi e combattere nuovi nemici tutto a ritmo di musica.

Olli Olli World

Torna a mostrarsi Olli Olli World, il nuovo capitolo del folle e coloratissimo gioco aracde sulo skateborad. Parliamo di un titolo già noto, e finalmente scopriamo anche la data di lancio, ovvero il prossimo 8 febbraio 2022.

River City Girls 2

Wayforward e Arc System Works uniscono nuovamente le forze per presentarci il nuovo River City Girls 2, un nuovo beat’em up a scorrimento ricco di azione e personaggi. Il tutto con stage ancora più dettagliati e animazioni sempre più fluide e definite.

Omori

Come ultimo annuncio il nuovo Nintendo Indie World ci lascia con la consapelezza che anche i possessori di Nintendo Switch potranno godere di Omori, uno dei giochi di ruolo più belli ed unici degli ultimi anni.

Oltre a questi titoli sono stati mostrati brevemente anche tutta una serie di altri indie in arrivo su Nintendo Switch.

After Love EP

Locomotive

Dungeon Munchies

Let’s Play Oink Games

Endling Extinction is Forever

Parkasaurus

Dont’s Starve Togheter

Chicory A Colorful Tale

Baby Storm

GRIME

Gerda A Flame in Winter

Timelie

Behind the Frame

Con Omori si conclude anche questo Nintendo Indie World. Qual è stato l’annuncio che ha saputo emozionarvi di più questa sera?