Molto tempo prima di conoscere il vero nome e le vere forme di Nintendo Switch, in rete serpeggiavano frequentemente rumor e voci di corridoio su quella che ai tempi sarebbe stata la nuova console Nintendo che avrebbe preso il posto di Wii U. Nel 2015 si iniziò a parlare di Nintendo NX, con speculazioni e brevetti che parlavano di controller capaci di offrire ai videogiocatori esperienze portatili di nuova generazione.

Quel progetto misterioso prese ben presto le forme e le ambizioni di Nintendo Switch, ma ancora oggi c’è chi si ricorda i tempi in cui la nuova misteriosa console Nintendo veniva chiamata NX. Ora, a distanza di anni da quei momenti, un utente ha ritirato fuori un contenuto mai svelato pubblicamente di quel prototipo, e il tutto è stato scovato all’interno dei file della versione prototipo di Mario Kart 8 Deluxe.

Come possiamo vedere da un post pubblicato su Twitter da Paul Kelly, traduttore tedesco, è stato scoperto che quella versione primordiale di Mario Kart 8 Deluxe celava al suo interno un logo e addirittura un’animazione di avvio di Nintendo NX. La clip di pochi secondi è stata pubblicata su Twitter, ma da quanto possiamo notare si tratta di un’animazione ultra semplice e alquanto banale, ennesimo segnali di quanto NX fosse solo uno stadio in pieno working progress di Nintendo Switch.

The Nintendo Switches Codename was the NX and this was an early Logo / Boot Up animation used during development of the Console ( It was found in the Mario Kart 8 Deluxe Prototype ) This was never seen outside Nintendo pic.twitter.com/B1bS5zCKOu

— Paul Kelly (@PaulFelixKelly) November 20, 2022