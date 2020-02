Nintendo Play Station: all’asta il prototipo funzionante, le cifre continuano a salire

Tutti gli appassionati conoscono la storia. Sony e Nintendo, negli anni novanta, hanno quasi dato il via a una collaborazione per la creazione di una console “a quattro mani”: parliamo del Nintendo Play Station, di cui esiste un esemplare attualmente di proprietà di Terry Diebold. Il device non sarà però tra le sue mani ancora a lungo in quanto il collezionista ha deciso di metterlo all’asta tramite Heritage Auctions. Le cifre stanno già salendo.

Nel momento della scrittura di questa notizia, la cifra raggiunta è di 33.000 dollari, ovvero circa 30.435 euro al cambio attuale. Si tratta di un modello unico, in quanto funzionante: siamo quindi certi che le offerte si alzeranno ancora. Il limite massimo è il 6 marzo, tra 22 giorni.

I pezzi da collezione videoludici stanno ottenendo sempre più successo in tutto il mondo. In particolar modo, sono i vecchi giochi a far da padrone nelle aste internazionali: più di una volta abbiamo riportato di rari giochi battuti all’asta per cifre abbastanza alte, come nel caso del prototipo del gioco di Akira, che ha quasi raggiunto i 3.000 dollari. Considerando che si tratta di un titolo incompleto, è una cifra più che interessante.

A questo indirizzo, potete seguire anche voi la gara al rialzo e, se avete qualche risparmio da parte, tentare di aggiudicarvi il Nintendo Play Station, per possedere un importante pezzo della storia del medium videoludico: dopotutto, se il progetto non fosse naufragato, non avremmo mai avuto Sony PlayStation, ad oggi il brand videoludico più venduto al mondo.